وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لزوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم اثنين من موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر هدم منازل منفذي عملية العبوة قرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعقد اجتماعًا مع أصحاب البسطات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الخارجية تستقبل وفدا أندونيسياً عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يبحث تعاونه مع حركة الأحرار وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الوسطى يشيد بتميز طلبة السيدة خديجة الخيرية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش مع الأقسام تقرير الإدارة العامة للرقابة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال والسلطة يتوصلان لاتفاق بشأن أزمة استيراد "العجول" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشرف على الاجتماع الثاني للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير تعليم رفح يبحث تعاونه مع حركة الأحرار

20 شباط / فبراير 2020 11:07

مدير تعليم رفح يبحث تعاونه مع حركة الأحرار
مدير تعليم رفح يبحث تعاونه مع حركة الأحرار

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم أشرف عابدين وفداً من حركة الأحرار برفح، وضم الوفد أمين السر وسام سلطان، وعدد من قادة الحركة برفح.

ورحب عابدين بالوفد الزائر، مثمناً جهودهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، مشيداً بفعالياتهم التي تنفذ ضد صفقة القرن، واستعرض عابدين بعض اهم انجازات المديرية وخاصة بايام رفح الثقافية التي نفذتها وزارة الثقافة وبلدية رفح و شاركت بها المديرية بشكل أساسي.

وأكد عابدين أن المديرية تسعى دائماً إلى التواصل بشكل دائم ومستمر مع المجتمع المحلي والمؤسسات والجمعيات بما له منفعة على الطلبة والمسيرة التعليمية.

من جانبه ثمن الوفد الزائر جهود المديرية في الرقي بأبنائنا الطلبة، وأشادوا بجهود المديرية خلال الايام الثقافية . وأوضح أن هذه الزيارة هي لزيادة التواصل والتنسيق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات على مستوى مدارس المديرية.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد حركة الأحرار خارطة فلسطين كهدية للمديرية، وكما سيتم توزيع خارطة فلسطين في جميع مدارس الثانوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟