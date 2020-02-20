مدير تعليم رفح يبحث تعاونه مع حركة الأحرار

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم أشرف عابدين وفداً من حركة الأحرار برفح، وضم الوفد أمين السر وسام سلطان، وعدد من قادة الحركة برفح.

ورحب عابدين بالوفد الزائر، مثمناً جهودهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، مشيداً بفعالياتهم التي تنفذ ضد صفقة القرن، واستعرض عابدين بعض اهم انجازات المديرية وخاصة بايام رفح الثقافية التي نفذتها وزارة الثقافة وبلدية رفح و شاركت بها المديرية بشكل أساسي.

وأكد عابدين أن المديرية تسعى دائماً إلى التواصل بشكل دائم ومستمر مع المجتمع المحلي والمؤسسات والجمعيات بما له منفعة على الطلبة والمسيرة التعليمية.

من جانبه ثمن الوفد الزائر جهود المديرية في الرقي بأبنائنا الطلبة، وأشادوا بجهود المديرية خلال الايام الثقافية . وأوضح أن هذه الزيارة هي لزيادة التواصل والتنسيق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات على مستوى مدارس المديرية.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد حركة الأحرار خارطة فلسطين كهدية للمديرية، وكما سيتم توزيع خارطة فلسطين في جميع مدارس الثانوية.