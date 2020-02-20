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وزارة العمل تكرم اثنين من موظفيها المتقاعدين

20 شباط / فبراير 2020 11:34

وزارة العمل تكرم اثنين من موظفيها المتقاعدين
وزارة العمل تكرم اثنين من موظفيها المتقاعدين

غزة- الرأي

نظّمت وزارة العمل، احتفالاً كرمت من خلاله موظفيها القديرين مدير دائرة التوعية والارشاد أ. زاهر حرز الله والموظف الفني سلامة بهار اللذين بلغا سن التقاعد ، وكان ذلك بحضور وكيل الوزارة أ. موسى السَماك ولفيف من أعمدة و موظفي الوزارة ، و بمشاركة عدد من مدراء مديريات العمل داخل الوزارة .


و مع بداية الحفل، رحّب نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية أ. محمد طبيل بالحضور الكريم ، شاكراً الموظفين على ما قدموه من جهود للوزارة طوال فترة عملهم ، وتوجه إليهما بالتقدير والعرفان للأمانة والاخلاص والنزاهة في العمل وتأدية دورهم المطلوب بشكل كامل.


وبدوره احتفى السَماك بالموظفين المتقاعدين لعملهم الدؤوب والمستمر لفترة طويلة بالوزارة ، وشهد لهم بالإخلاص والتفاني بالعمل، وتقديم أفضل ما يمكن أن يقدم في إطار العمل الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الوزارة والنهوض بها .


كما أثنى السّماك على جهود المتقاعدين على مر السنوات، معتبراً أن وصول الموظف إلى سن التقاعد يعتبر بداية لحياة جديدة خارجة عن روتين العمل، داعياً المتقاعدين لاستثمار خبراتهم في تحقيق انجازات جديدة، من شأنها خدمة الوطن والمواطنين، وأن يستمر تواصلهم مع الوزارة للاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم المتراكمة.


من جهته شكر نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل م. شادي حلس المتقاعدين على اسهاماتهم وانجازاتهم طوال فترة عملهم داخل أروقة الوزارة .
في نهاية الحفل تم تكريم المتقاعدين وتقديم درع الشكر لهما .
 

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