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حول التحديات والمخاطر

التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لزوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

20 شباط / فبراير 2020 11:39

التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لزوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لزوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

غزة- الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل -شعبة رعاية السجناء، بالتعاون مع مراكز الإصلاح والتأهيل وبمشاركة التوجيه السياسي والمعنوي وشئون العشائر، ورشة عمل بعنوان" التحديات والمخاطر التي تواجه زوجات السجناء وأسرهم وكيفية التغلب عليها"، وذلك في سجن أصداء بحضور عدد من زوجات النزلاء

وأكد مدير عام مراكز الإصلاح العقيد باسم الفالوجي على أهمية توعية أسر النزلاء بالعديد من القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني ولها مخاطر كبيرة، لافتا إلى ضرورة عقد مثل هذه الورش لزيادة التوعية والتثقيف للاهالي.

كما  شدد السعافين على ضرورة توعية أهالي النزلاء على العديد من المخاطر التي تواجه المجتمع، مبنا أن مثل هذه الورش يتم عقدها للتوعية وتثكيف الجهود من أجل حماية ورعاية أسرنا وأمهانتا جميعا

واتفق الحضور على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهذه الأسر مثمنين مثل هذه الجهود القيمة والتي لها علاقة كبيرة في التوعية والتثقيف والإرشاد للأسر والأهالي.

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