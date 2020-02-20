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مدير تعليم رفح يتفقد لجنة تحكيم مسابقة تاج المعرفة (١٣)

20 شباط / فبراير 2020 11:42

مدير تعليم رفح يتفقد لجنة تحكيم مسابقة تاج المعرفة (١٣)
مدير تعليم رفح يتفقد لجنة تحكيم مسابقة تاج المعرفة (١٣)

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم برفح أشرف عابدين لجنة التحكيم ( الورقي ) لمسابقة تاج المعرفة 13، وتكونت اللجنة من مشرفة المكتبات المدرسية أمنة عياش، ورئيس قسم الحاسوب زهير أبو خاطر، ومشرفة اللغة العربية حنان ريان.

وأشار عابدين أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في تأليف وكتابة القصص في مجالات متعددة أهمها الوطنية والدينية والعلمية والأدبية، وقدم عابدين الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة .

يذكر أن سيتم التحكيم النهائي لهذه المسابقة بداية الاسبوع القادم وسيتم تمثيل الفائزين على مستوى وزارة التعليم .

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