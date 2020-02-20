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تعليم رفح يناقش مع تعليم شرق خان يونس قضايا تربوية وتعليمية

20 شباط / فبراير 2020 11:44

تعليم رفح يناقش مع تعليم شرق خان يونس قضايا تربوية وتعليمية
تعليم رفح يناقش مع تعليم شرق خان يونس قضايا تربوية وتعليمية

غزة- الرأي

في إطار الزيارات التبادلية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم رفح، قام وفدا من المديرية بزيارة مديرية تعليم شرق خان يونس، وضم مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. منى قشطة وعدد من معلمات المدارس الأساسية.

وشملت جولة الوفد إلى مدرسة ابن النفيس الأساسية بنات، وكان في استقبالهم مدير التعليم سليمان شعت ، ومدير الدائرة الفنية سعيد قديح ، ومدير الدائرة الإدارية منار أبو خاطر، ورئيس قسم الإدارات المدرسية خالد أبو دقة، ومديرة المدرسة نعمة أبو عمير وأعضاء الهيئة التدريسية.

وفي البداية رحب شعت بوفد مديرية رفح، مؤكدًا على أهمية الزيارات التبادلية في نقل الخبرات التعليمية بين المعلمين والمديرية وتعزيزها، وأشار أن هذه الزيارة لم تكن الأولى بين المديريتين بل سبقتها زيارات أخرى من قبل، داعيًا إلى مواصلة مثل هذه الزيارات وتعميمها على كافة المديريات في القطاع،.

من جانبه أشاد الحوراني بالبرامج التي تنفذها مدرسة ابن النفيس الأساسية بنات، مؤكداً على أهمية الزيارات التبادلية بين الإدارات التعليمية لما لها من ناتج إيجابي على المسيرة التعليمية، كونها بيئة خصبة لتبادل الخبرات، مشيدًا الإنجازات.

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