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ضمن مبادرة " مدرستنا الخضراء"

زراعة شمال غزة تنفذ عدة دورات تعليمية في مجال إعادة تدوير المخلفات

20 شباط / فبراير 2020 12:10

زراعة شمال غزة تنفذ عدة دورات تعليمية في مجال إعادة تدوير المخلفات
زراعة شمال غزة تنفذ عدة دورات تعليمية في مجال إعادة تدوير المخلفات

غزة- الرأي

نفذت مديرية زراعة شمال غزة - قسم التنمية الريفية- عدة ورشات عمل ودورات تعليمية ضمن مبادرة "مدرستنا الخضراء"، في كل من مدرستي الشيماء الاساسية للبنات" ومدرسة الشيماء المشتركة"، وذلك في مجال إعادة تدوير المخلفات وصناعة المنظفات .


وأوضحت المهندسة تتيانا أبو عودة رئيس قسم التنمية الريفية، أن هذه الدورات تأتي في إطار تعزيز ثقافة حماية البيئية لدى الاطفال من خلال دورات مكثفة حول مجالات اعادة تدوير المخلفات وطرق الاستفادة القصوى منها اضافة الى ورشات تعليمة لكلا من المعلمات والطالبات في مجال صناعة المنظفات.


بدوره أكد م. أدهم البسيوني مدير زراعة الشمال، أن هذه الورشات تأتي في ظل الانشطة المكثفة التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل ترسيخ ثقافة حماية البيئة التي نعيش بها حتى تبقى بيئة نقية وسليمة .

زراعة شمال غزة تنفذ عدة دورات تعليمية في مجال إعادة تدوير المخلفات 87256351_3004347202931509_303595514278969344_n
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