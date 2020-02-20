وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزعات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة حول إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة: سارقة 5500 دولار في قبضة مباحث الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "مرور" خانيونس تختتم برنامجاً توعوياً لـ1500 طالباً وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة "معن" بخانيونس يُنفذ 760 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية: التنمية البشرية تفتتح برنامج تنمية مهارات رجل الأمن لمنتسبي الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلطان": 47 من منتسبي الداخلية حصلوا على جوائز "مبادرة الحوافز" الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبحث التواصل المستمر مع جامعة القدس المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تناقش “ترتيبات الثانوية العامة”

20 شباط / فبراير 2020 12:24

التعليم تناقش “ترتيبات الثانوية العامة”
التعليم تناقش “ترتيبات الثانوية العامة”

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، مع  رؤساء أقسام الامتحانات بمديريات التعليم، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة  لتنفيذ وإنجاح  العمل بامتحان شهادة الدراسة الثانوية لعام 2020 .
ورحب  جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات،  بالحضور وأثنى على جهودهم في انجاح العمل بامتحان الثانوية العامة للعام 2019 للدورات الثلاث، وأكد على تكامل العمل بين المديريات والوزارة .
و استعراض جدول الأعمال حيث تضمن آلية ترشيح العاملين لامتحان الثانوية العامة والانتهاء من تسجيل الطلبة النظاميين، وآلية توزيع وطباعة أرقام الجلوس، وتم تحديد معايير تشكيل قاعات الامتحان النظري والعملي.
وناقش الحضور الآليات والترتيبات اللازمة لامتحان الثانوية العامة لعام 2020م، وتم التأكيد على ضرورة تسليم تعليمات المشتركين وتعليمات ضبط الامتحان لكل مشترك عند تسلمه لرقم الجلوس، وتم مناقشة آليات تفعيل الامتحان المدرسي للصف الثاني عشر بفروعه، كما تم استعراض آليات تنفيذ الاختبار الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟