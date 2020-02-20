التعليم تناقش “ترتيبات الثانوية العامة”

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، مع رؤساء أقسام الامتحانات بمديريات التعليم، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتنفيذ وإنجاح العمل بامتحان شهادة الدراسة الثانوية لعام 2020 .

ورحب جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، بالحضور وأثنى على جهودهم في انجاح العمل بامتحان الثانوية العامة للعام 2019 للدورات الثلاث، وأكد على تكامل العمل بين المديريات والوزارة .

و استعراض جدول الأعمال حيث تضمن آلية ترشيح العاملين لامتحان الثانوية العامة والانتهاء من تسجيل الطلبة النظاميين، وآلية توزيع وطباعة أرقام الجلوس، وتم تحديد معايير تشكيل قاعات الامتحان النظري والعملي.

وناقش الحضور الآليات والترتيبات اللازمة لامتحان الثانوية العامة لعام 2020م، وتم التأكيد على ضرورة تسليم تعليمات المشتركين وتعليمات ضبط الامتحان لكل مشترك عند تسلمه لرقم الجلوس، وتم مناقشة آليات تفعيل الامتحان المدرسي للصف الثاني عشر بفروعه، كما تم استعراض آليات تنفيذ الاختبار الوطني.