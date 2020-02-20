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التعليم تناقش حوسبة محطات تحلية المياه في المدارس

20 شباط / فبراير 2020 12:25

التعليم تناقش حوسبة محطات تحلية المياه في المدارس
التعليم تناقش حوسبة محطات تحلية المياه في المدارس

غزة- الرأي

 عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً،  لمناقشة خطة لحوسبة محطات التحلية في المدارس ضمن مشروع صيانة محطات التحلية بتمويل من الإغاثة الإسلامية.
وحضر اللقاء د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة التثقيف، م. بدر بدر مدير دائرة النظم وقواعد البيانات، أ. مازن البطنيجي رئيس قسم البيئة المدرسية، م. إبراهيم الأيوبي مشرف محطات التحلية، وعدد من الشركات العاملة في المجال، وبعض الخبراء في التحلية.
ويهدف تنفيذ وتصميم البرنامج المحوسب لمحطات التحلية إلى توفير الوقت والجهد للعاملين في الميدان وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي بالإضافة إلى السيطرة على العدد الكبير من المحطات التابعة للوزارة والمديريات والمدارس.
أكد المجدلاوي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حوسبة محطات التحلية لإنجاز المهام الموكلة بأسرع وقت وبجودة ممتازة وكذلك توفير الوقت والجهد، مثمناً دور العاملين في محطات التحلية.
بدوره بين البطنيجي أن حوسبة محطات التحلية تأتي ضمن مشروع ممول من الإغاثة الإسلامية يحتوي على عدة مكونات منها صيانة عدد 80 محطة من المحطات البالغ عددها 115 محطة وتوفير أجهزة ومواد لفحص المياه وتدريب الفنيين لبناء قدراتهم في متابعة وتشغيل وصيانة محطات التحلية وتصميم برنامج محوسب للمحطات.
وأوضح أن البرنامج يتكون من معلومات عن كل محطة ومكوناتها وما تم من صيانة وكذلك مؤشرات عن كفاءة المحطة وعن جودة المياه الناتجة من المحطة.
وخلال اللقاء تم عرض محتويات البرنامج والهدف منه وتم الخروج بتعديلات وتوصيات ومقترحات والتوافق على محتويات البرنامج وتمت مباشرة العمل به بالتنسيق مع الإغاثة الإسلامية.

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