"المواصلات" تعزز تعاونها مع شركة الملتزم للتأمين والاستثمار

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وفداً من شركة الملتزم للتأمين والاستثمار برئاسة أحمد القيشاوي مدير عام الشركة، وذلك في مقر الوزارة اليوم الخميس.

ورحب أبو شرخ بالحضور، مؤكداً على أهمية التأمين للمركبات لما لها من مصلحة على صاحب المركبة والمواطنين.

وثمن أبو شرخ دور الشركة ونجاحها في سوق قطاع التأمين عند وقوع الحوادث وإتباعها الأسس الشرعية في معاملاتها.

وتم مناقشة سبل التعاون المشترك بينهما بما يخدم المواطن في العديد من الجوانب منها التوعية المرورية وكذلك مناقشة آلية تقسيط رسوم الترخيص عن طريق شركة الملتزم.

من جانبه، شكر القيشاوي وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من خدمات للجمهور والتطور النوعي في المعاملات الإلكترونية المحوسبة داخل دوائر الوزارة.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات تسعى لتطوير العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة.