وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، مجلة العربية المحكمة العدد السادس _ الجزء الثاني الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني غزة والتي تتضمن أبحاث المؤتمر السنوي السادس (الترجمة من العربية وإليها _ إشكاليات وحلول).



وتضمنت المجلة قواعد النشر والتوثيق ودور الترجمة في التنمية الفكرية والاجتماعية والإعلانية والتعليمية والترجمة وأثرها في اللغة العربية.



وقد أسفرت الأبحاث عن توصيات من أهمها تنظيم لقاءات دولية حول الترجمة الصحيحة والدقيقة في الدول العربية وتفعيل دور الإعلام العربي باللغات الأجنبية ومتابعة ترجمة المصطلح السياسي بدقة وزيادة الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية للمختصين في العربية وتشجيع المترجمين بالتنافس من خلال المسابقات والجوائز المالية السخية وزيادة الاهتمام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية.