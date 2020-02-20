وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزعات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة حول إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة: سارقة 5500 دولار في قبضة مباحث الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "مرور" خانيونس تختتم برنامجاً توعوياً لـ1500 طالباً وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة "معن" بخانيونس يُنفذ 760 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية: التنمية البشرية تفتتح برنامج تنمية مهارات رجل الأمن لمنتسبي الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلطان": 47 من منتسبي الداخلية حصلوا على جوائز "مبادرة الحوافز" الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبحث التواصل المستمر مع جامعة القدس المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني

20 شباط / فبراير 2020 12:36

وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني
وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني

غزة- الرأي

 أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، مجلة العربية المحكمة العدد السادس _ الجزء الثاني الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني غزة والتي تتضمن أبحاث المؤتمر السنوي السادس (الترجمة من العربية وإليها _ إشكاليات وحلول).


وتضمنت المجلة قواعد النشر والتوثيق ودور الترجمة في التنمية الفكرية والاجتماعية والإعلانية والتعليمية والترجمة وأثرها في اللغة العربية.


وقد أسفرت الأبحاث عن توصيات من أهمها تنظيم لقاءات دولية حول الترجمة الصحيحة والدقيقة في الدول العربية وتفعيل دور الإعلام العربي باللغات الأجنبية ومتابعة ترجمة المصطلح السياسي بدقة وزيادة الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية للمختصين في العربية وتشجيع المترجمين بالتنافس من خلال المسابقات والجوائز المالية السخية وزيادة الاهتمام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟