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تعليم الوسطى تبحث التواصل المستمر مع جامعة القدس المفتوحة

20 شباط / فبراير 2020 12:41

تعليم الوسطى تبحث التواصل المستمر مع جامعة القدس المفتوحة
تعليم الوسطى تبحث التواصل المستمر مع جامعة القدس المفتوحة

غزة- الرأي

استقبل رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية تعليم الوسطى أحمد دلول،  اليوم الخميس، وفداً من العلاقات العامة بجامعة القدس المفتوحة فرع الوسطى.

و ضم الوفد مدير العلاقات العامة جهاد بدوان و عدد من أعضاء العلاقات العامة بالجامعة.

وفي بداية اللقاء رحب دلول بالوفد وشكرهم على الزيارة، وأضاف بأن المديرية تحرص على أن تكون العلاقة مع جامعة القدس المفتوحة علاقة تكاملية من خلال التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم المسيرة التعليمية ويعزز مكانة ودور الطالب، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المديرية و الجامعة من أجل مصلحة طلابنا والعملية التعليمية التربوية بشكل كامل.

بدوره شكر بدوان مديرية الوسطى على حسن الاستقبال، وأثنى على جهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى بالارتقاء بالمسيرة التعليمية ورفع مستوى الطلبة، منوهاً إلى الانجازات التي حققتها المديرية، وأكد على التعاون والتنسيق المتواصل مع قسم العلاقات العامة بمديرية الوسطى لمتابعة وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة.

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