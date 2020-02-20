"الداخلية: التنمية البشرية تفتتح برنامج تنمية مهارات رجل الأمن لمنتسبي الشرطة

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب البرنامج التنموي الأول من نوعه بعنوان "تنميـة مهـارات رجـل الأمـن لمنتسبي جهـاز الشرطة الفلسطينية"، صباح أمس الأربعاء، وذلك في قاعة شرطة المرور بمقر قيـادة الشرطة "الجوازات".

وحضـر الافتتاح العقيـد د. اسلام شهوان مدير معهد التنمية البشرية بمديرية التدريب والعقيـد علي قنديل مدير إدارة الحراسات وأمن الجامعـات بجهاز الشرطة الفلسطينية والمقدم أحمد مقبـل مندوب التدريب عن جهاز الشرطة وعدداً من ضبــاط وضباط صف جهاز الشرطة الفلسطينية.

واستهدف البرنـامج (25) ضابط وصف ضابط من منتسبي إدارة الحراسات وأمن الجامعات بجهاز الشرطة، ليستمـر لمدة (40) ساعة تدريبيـة بمشاركـة محاضرين مختصين في المجالات التي يتناولها البرنامج التنموي ومنهـا المهارات الإدارية والأمنيــة والعمليــات الشرطيــة وغيرها.

وأكد العقيـد شهوان أن هذا البرنامج التنموي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطويـر منتسبيها وتحسين قدراتهم الإدارية والأمنيــة ورفع مستوى الكفاءة لديهم.

ومن جانبه، ثمّن العقيـد قنديل بدور المديرية العامة للتدريب في تقديم عدة برامج تدريبية تنمويـة لكادر الوزارة، مشدداً على أهميـة التنسيق بين الأجهزة الأمنيــة ومعهد التنميـة البشرية لترتيب المزيـد من الدورات التدريبية وفق الاحتياج التدريبي لجهاز الشرطة.

يُذكـر أن المديرية العامة للتدريب استحدثت مجددًا إدارة معهد التنميــة البشرية والذي يختص بالتأهيل التنموي لكوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني أكاديمياً وفنياً والإشراف على إعداد وتصميم البرامج التدريبية الخاصــة والهادفة لتنميـة منتسبي الوزارة.