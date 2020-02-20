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مركز شرطة "معن" بخانيونس يُنفذ 760 مهمة خلال يناير

20 شباط / فبراير 2020 01:01

مركز شرطة "معن" بخانيونس يُنفذ 760 مهمة خلال يناير
مركز شرطة

نفذَّت أقسام ومكاتب مركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس "760" مهمة خلال شهر يناير المنصرم، تنوعت بين إنجاز قضايا وحل خلافات مالية.

وذكر الرائد ياسر هويدي مدير مركز شرطة معن وجورة اللوت،  أن مكتب التحقيق أنجز "99" قضية من أصل "127" كانت قد وصلته، فيما أنهى مكتب الشكاوى "13" خلاف مالي وجزائي .

وأضاف أن مكتب التنفيذ أنجز "468" مهمة بنسبة إنجاز بلغت 95%، مبيناً أن مكتب الإدارة تعامل مع "106" معاملة إدارية واردة، و"35" معاملة إدارية صادرة تم أرشفتها جميعاً، فيما نفذ قسم التراحيل "39" مهمة نقل للموقوفين من وإلى النظارة.

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