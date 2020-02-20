وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزعات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة حول إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة: سارقة 5500 دولار في قبضة مباحث الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "مرور" خانيونس تختتم برنامجاً توعوياً لـ1500 طالباً وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة "معن" بخانيونس يُنفذ 760 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية: التنمية البشرية تفتتح برنامج تنمية مهارات رجل الأمن لمنتسبي الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلطان": 47 من منتسبي الداخلية حصلوا على جوائز "مبادرة الحوافز" الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبحث التواصل المستمر مع جامعة القدس المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تصدر “مجلة العربية” الخاصة بمجمع اللغة العربية الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير

20 شباط / فبراير 2020 01:02

مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير
مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير

خان يونس- الرأي

نفذَّت أقسام ومكاتب مركز شرطة خان يونس المدينة "1794" مهمة خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، تنوعت بين انجاز قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وترحيل موقوفين وغيرها.

وأوضحت إحصائية صادرة عن إدارة المركز أن قسم التحقيق أنجز "280" قضية واستدلال نيابة فيما يتم العمل على استكمال الملفات تحت العمل، بينما أنجز قسم الشكاوى "51" شكوى مالية وجزائية.

وأشارت الإحصائية أن، فيما تعامل قسم الإدارة مع "125" مخاطبة إدارية واردة و "50" مخاطبة إدارية صادرة تمت أرشفتها بالكامل ورقياً وإلكترونياً، كما ونفذ قسم التراحيل "50" مهمة تم تكليفه به.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟