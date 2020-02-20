مركز شرطة خان يونس المدينة يُنفذ 1794 مهمة خلال يناير

خان يونس- الرأي

نفذَّت أقسام ومكاتب مركز شرطة خان يونس المدينة "1794" مهمة خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، تنوعت بين انجاز قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وترحيل موقوفين وغيرها.

وأوضحت إحصائية صادرة عن إدارة المركز أن قسم التحقيق أنجز "280" قضية واستدلال نيابة فيما يتم العمل على استكمال الملفات تحت العمل، بينما أنجز قسم الشكاوى "51" شكوى مالية وجزائية.

وأشارت الإحصائية أن، فيما تعامل قسم الإدارة مع "125" مخاطبة إدارية واردة و "50" مخاطبة إدارية صادرة تمت أرشفتها بالكامل ورقياً وإلكترونياً، كما ونفذ قسم التراحيل "50" مهمة تم تكليفه به.