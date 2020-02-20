"مرور" خانيونس تختتم برنامجاً توعوياً لـ1500 طالباً

خان يونس- الرأي

اختتمت شرطة المرور والنجدة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة ، برنامجاً توعوياً في السلامة المرورية استفاد منه حوالي "1500" طالب وطالبة من طلاب مدرستي العلا الأساسية وبنات معن الابتدائية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المقدم مازن العصار مدير شرطة مرور خان يونس أن قسم التوعية والإرشاد بمرور خان يونس ما زال يواصل تنظيم المحاضرات التوعية التي تهدف لنشر ثقافة السلامة المرورية بين أوساط الطلبة.

وأشار إلى أن المرور نظمت "27" محاضرة توعوية في مدرسة بنات معن الابتدائية استفاد منها حوالي "1110" طالبة، فيما تم تنظيم "10" محاضرات أخرى في مدرسة العلا الأساسية استفاد منها حوالي "450" طالب وطالبة.

ولفت إلى أن طاقم متخصص ألقى المحاضرات استعرض خلالها تعريف الطلبة بمبادئ السلامة المرورية وكيفية التعامل مع أي حدث مفاجئ خلال عبور الشوارع، كما وتخللها استفسارات ومناقشات من الطلبة.