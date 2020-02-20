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المباحث العامة: سارقة 5500 دولار في قبضة مباحث الوسطى

20 شباط / فبراير 2020 01:06

المباحث العامة: سارقة 5500 دولار في قبضة مباحث الوسطى
المباحث العامة: سارقة 5500 دولار في قبضة مباحث الوسطى

الوسطى- الرأي

ألقت المباحث العامة في مركز شرطة دير البلح وسط قطاع غزة ، القبض على سارقة أموال من عدد من المنازل في المدينة بمبالغ تُقدر بــ "5500" دولار أمريكي.

وقال النقيب معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح في المحافظة: "إنه تم إجراء بحث وتحري واسع بعد تلقي عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين تُفيد بقيام مجهول بسرقة مبالغ مالية من داخل منازلهم".

وأضاف النقيب بشير: "بعد المتابعة وإجراء التحريات وجمع المعلومات من كاميرات المراقبة تم ضبط المشتبه بها المدعوة "س.م" 24 عام من سكان محافظة خانيونس".

وأشار إلى أنه وبعد التحقيق معها اعترفت على قيامها بدخول منزل المواطن "خ.ن" وسرقة مبلغ "1000" شيكل من غرفة نومه, بالإضافة إلى دخول منزل المواطن "س.ع" وسرقة مبلغ 3000 شيكل من غرفة نومه بالإضافة إلى دخول منزل المواطنة "غ.ش" وسرقة مبلغ "3000" دينار أردني العام الماضي.

وأكد النقيب بشير أن المباحث استكملت إجراءات التحقيق اللازمة وأحالت المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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