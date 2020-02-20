سلطة الأراضي تعقد ورشة حول إعداد التقارير والمراسلات الإدارية

غزة- الرأي

نفذت سلطة الأراضي، ورشة عمل حول أهمية توحيد نماذج المراسلات الإدارية وكيفية اعداد تلك المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات بالطريقة العلمية الصحيحة ، وذلك لعدد من موظفي سلطة الأراضي وموظفي العقود العاملين في اقسام السكرتارية والأعمال الإدارية .

ورحب رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة ، بالمشاركين، معرباً عن أمله في أن تحقق الورشة الفائدة المرجوة منها لما لها من دور إيجابي في تزويد الموظفين بمهارات الابداع في الاتصال الكتابي واعداد التقارير وصياغة المخاطبات والمذكرات الادارية، وتأصيل مهاراتهم بمفهوم المراسلات.

بدروه قال مدير عام الشئون المالية والإدارية أ. ناصر شابط، إن هذه الدورات تأتي لصقل مهارات الموظفين وتدريبهم في مجال اعداد المراسلات بما يعكس صورة واحدة للمؤسسة ويعطي سمه واحدة مميزة عن مراسلاتها.

فيما تناولت الورشة التي نفذها محمد أبو شكيان مدير مكتب رئيس سلطة الأراضي، توضيح طريقة اعداد التقارير الشهرية والسنوية بالطرق الحديثة التي تعتمد على الرسوم والأرقام أكثر من الشرح التفصيلي والاسهاب في الاستعراض.

كما أوضح أبو شكيان طريقة اعداد محاضر الاجتماعات والمراسلات وصياغتها وعرضها بصورة سليمة بما يخدم العملية الإدارية في المؤسسة.

وأشار أبو شكيان الى أن الجوانبَ الفنيّة للمُراسلات الإداريّة تعد من المتطلبات التي يجب توفيرها عند كتابة الرسالة وإخراجها فنيّاً بمظهر جماليّ، يساهم في تركِ انطباع إيجابيّ لدى مستقبل الرسالة من المؤسسة.

كما قدم للمشاركين شرحاً موجزا عن أنواع المراسلات الإدارية الداخلية أو الخارجية وأهمية كل نوع من تلك المراسلات .

وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على اعتماد نموذج موحد للمراسلات على مستوى جميع الإدارات.