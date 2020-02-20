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التعليم تعقد دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزعات

20 شباط / فبراير 2020 01:14

التعليم تعقد دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزعات
التعليم تعقد دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزعات

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي،  دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية لمواجهة النزاعات بتعاون مع مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية.
وحضر الدورة د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة التثقيف الصحي، ورئيس قسم التغذية أ. فايز السرحي، ومن مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية د. كولن نبيت مدير المؤسسة, أ. زينب يونس منسقة المشروع.
وهدفت الدورة الى رفع كفاءة منسقي الصحة المدرسية في المدارس المشاركة والباغ عددهم 26 مدرسة وتوضيح المهام المنوطة بهم في المرحلة القادمة.
وأكد المجدلاوي بأن المشروع يستهدف في هذه المرحلة المدارس الثانوية ويحتوي على العديد من المكونات تشمل الاستعداد والحماية والإسعافات الأولية والتحشيد والمناصرة للقضايا التي تخص الطلبة عبر تنمية مهاراتهم.
وبين المجدلاوي أن الدورة تسعى إلى تقديم التغذية السليمة للطلبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوياتهم التحصيلية والتعليمية على أن يتم تعميمه على باقي مدارس القطاع.
من جانبه أعرب بنيت عن سعادته واعتزازه بالعمل مع وزارة التعليم مؤكدًا أن نجاح هذا المشروع يعطي دافعية لتمويل مشاريع اضافية مشابهه في السنوات القادمة.
 

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