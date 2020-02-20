الزراعة تتلف أشتال زيتون مصابة بمرض "سل الزيتون"

غزة- الرأي

أتلفت مديرية زراعة غزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، ومباحث التموين ، أشتال زيتون مصابة بمرض سل الزيتون عدد ( ٧٠ شتله) في منطقة تل الهوى بمدينة غزة.

ويأتي ذلك في إطار مكافحة المرض المذكور، حيث تقوم الطواقم الفنية بعدة حملات، وأيام حقلية لتوضيح مدى المخاطر الناتجة عن انتشار مرض “سل الزيتون” وتبيان أثر ذلك على تدني الإنتاج.

وحثت الزراعة المزارعين كافة على اتخاذ الوسائل الوقائية لمكافحة مرض “سل الزيتون”، حيث جرى توضيح الإجراءات والمعاملات الواجب إتباعها من بداية قطف محصول الزيتون واتباع الوسائل السليمة في القطف، وبعد ذلك التقليم المناسب وإزالة الأفرع الجافة ورش أشجار الزيتون بمادة الشيد.