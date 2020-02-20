تربية الوسطى وهيئة التوجيه السياسي تفتتحان دورة في الأمن الرقمي

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة تدريبية في الأمن الرقمي لموظفات المديرية، بالتعاون مع التوجيه السياسي والمعنوي، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ومدربة الدورة سحر سمور من وحدة العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي وذلك بمركز التدريب التربوي.



وفي بداية اللقاء رحب السدودي بالمشاركات وبوفد التوجيه السياسي والمعنوي، واكد على أهمية هذه الدورة والتي تفتح المجال أمامهم للتعامل بحرفية عالية مع الهواتف الذكية والحواسيب وتساعدهن على أداء واجباتهم وأعمالهم على أكمل وجه دون التعرض لخطر ضياع المعلومات أو قرصنتها.



مدربة الدورة سحر سمور قالت، إن الدورة تركز على مفهوم أمن وحماية وتخزين المعلومات وعناصر أمن المعلومات وبرامج التخريب والاختراق وسرقة المعلومات وسبل مكافحتها، والتعرف على أنواع الفيروسات والاختراقات التي تصيب أجهزة الحاسوب وأجهزة الاتصال المحمول (الجوال) وخاصة من خلال شبكات الانترنت.

وتستمر الدورة على مدار ثلاثة لقاءات بواقع ساعتين تدريبيتين في كل لقاء.