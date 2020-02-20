مديرية تعليم غرب غزة تشارك في الملتقى التكنولوجي الأول

غزة- الرأي

شاركت مديرية التربية والتعليم غرب غزة في الملتقى التكنولوجي الأول، المنعقد في جامعة القدس المفتوحة، وذلك لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال العلمي والتعليمي والوقوف على أبرز المستجدات التكنولوجية العالمية.

وتضمن الملتقى، الذي عُقد على مدار يومين، تسع أوراق عمل تخصصية في مجال التكنولوجيا والمستجدات الإلكترونية في عالمنا المعاصر.

وحضر الملتقى مدير التربية والتعليم د.عبد القادر ابوعلي ومشرف مبحث التكنولوجيا أ.ايمن العكلوك إلى جانب عدد من عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات من الجامعات الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات الشريكة؛ اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيتا"، والنقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتا"، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتي".

حيث مثل المديرية نادي البرمجة في عدة مدارس إضافة إلى زيارة عشرات الطلبة من مدارس مختلفة للمعرض.

وقد أكد السيد مدير التربية والتعليم في زيارته للمعرض حرص المديرية على المشاركة في هذه الفعاليات لتناغمها مع سياسة المديرية في الانفتاح على المجتمع المحلي وخاصة الأكاديمي لما فيه مصلحة الطلاب ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وقال د.أبوعلي : "إن الجهد المتعلق بتكنولوجيا المعلومات يتم تطويره عبر رفع استفادة طلبة المدارس في مجال التكنولوجيا، وستقوم المديرية بتقديم برامج تدريبية وتُطلق مشاريع تقنية تخدم الطلبة بالدرجة الأولى.

كما قال الأستاذ أيمن العكلوك مشرف تكنولوجيا المعلومات بالمديرية: "أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم من خلال عرض مشاريعهم، والترويج لأفكارهم، كما تتيح لديهم الاطلاع على المستجدات التقنية، والأفكار التطبيقية في مثل هذه الأماكن".

وأوضح أن المديرية شاركت هذه المرة بعشرة من الطلبة من نوادي البرمجة في مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين، وعرفات للموهوبات، ومدرسة النيل واليرموك أ، واليرموك ب، إضافة إلى نوادي البرمجة في مدارس رامز فاخرة، والقاهرة الأساسية ب.

وأشار أ.العكلوك إلى أن هناك توجهاً لمشاركة طلبة جدد في معرض جامعة الأزهر التكنولوجي الذي سيقام في الشاليهات في الأسبوع القادم.

وتوجه بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الذي يؤكد على تبني المديرية للسياسات التي تُعلي من شأن التكنولوجيا والبرمجة في نفوس طلبتنا وتضعهم على المسار الصحيح.