تعليم غرب غزة: جهاز الدفاع المدني يُخلي 9850 طالب وطالبة خلال دقيقتين

غزة- الرأي

أخلى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني 9850 طالب وطالبة، في مدارس مربع المقوسي التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ استغرقت دقيقتنين وبالتعاون مع لجنة الطوارئ المركزية في وزارة التربية والتعليم العالي وجهاز العمليات المركزية وجهاز الشرطة الفلسطينية.

وحضر المناورة العقيد أنور أبوالعمرين ممثل عن جهاز الدفاع المدني وعدد من ضباط الجهاز ومدير شرطة الشاطئ أبوأحمد جودة ومدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي ومدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت ومدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش وأ.رفيق عوض مسئول لجنة الطوارئ في المديرية وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس والمشرفين التربوين ومُنفذ المناورة النقيب رامي دبابش رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني ولجنة الطوارئ المركزية.

بدوره، تحدث د.أبوعلي عن أهمية المناورات التي تجريها المديرية متمثلة بلجنة الطوارئ بمديرية غرب غزة بالتعاون مع الدفاع المدني ومنها هذه المناورة الكبرى بمدارس مربع المقوسي والتي تهدف إلى تدريب الطلاب والهيئة التدريسية على كيفية التعامل والتصرف وقت الأزمات والحوادث الطارئة وأخذ أقصى درجات السلامة.

وألقى كلمة المديرية العامة للدفاع المدني قائد محافظة غزة العقيد أنور أبو العمرين، والذي أكد على أهمية تلك التدريبات التي تُحاكي عمليات الإخلاء للطلاب أثناء الكوارث والحروب مما تُساعدهم في تقليل من المخاطر التي قد تحيط بهم في هذه اللحظات.

وتخلل المناورة سماع دوي انفجارات، وحركة نشطة لسيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وتأتي هذه المناورة ليكون لدى الطلبة الاستعداد الكامل لمواجهة أي طارئ.