وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد مشاريع التطويرية لبلدية خان يونس

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، والوفد المرافقه له، مشاريع بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة ،ويأتي ذلك استكمالا لبرنامج زيارات بلديات قطاع غزة.

و ثمن وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان الدور الذي تقوم به بلديات قطاع غزة لا سيما في قطاع المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين، وتعمل على زيادة التنمية الاقتصادية، لما لها من آثار إيجابية تنعكس على كل مكونات الوطن.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية قام بها وكيل الوزارة لتفقد بلدية خان يونس و المشاريع القائمة لديها، وقد رافق الوكيل في جولته الوكلاء المساعدين، م. ياسر الشنطي، والمستشار حسن أبو ريالة، و مدير الشؤون الإدارية أ. موسي جبر ، وم. رامي المصري مدير المشاريع ، ومدير المنطقة م. فرج الصرفندي وكان في استقبالهم رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطه ، وأعضاء من المجلس البلدي.

بدوره استعرض رئيس البلدية ما تم إنجازه من الخطة والموازنة للعام 2019 والحديث عن التحديات التي جاري العمل عليها للعام 2020 .