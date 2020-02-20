المراقب العام بالداخلية يتفقد عدداً من الأجهزة الأمـنية في محافظة غزة

غزة- الرأي

تفقد اللواء ماهر صالح بنات مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني، عدداً من الأجهزة والإدارات الأمنية بمحافظة غزة، في زيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل.

وشملت الزيارة مقر الإدارة العامة للعمليات المركزية وكلية الرباط الجامعية والمديرية العامة للتدريب.

وتهدف الزيارة للاطلاع على سير العمل، وتنظيم العلاقة مع الأجهزة وزيادة التواصل بين مكتب المراقب العام والأجهزة الأمنية، كما تهدف لمتابعة سير العمل والأداء.

ورافق المراقب العام بالزيارة كل من مساعد المراقب العام للشئون الرقابية العقيد صالح أبو عودة والمقدم ربيع البر مدير إدارة الشئون الأمنية والمقدم وسيم حبوب مدير إدارة الرقابة الإدارية والمقدم علاء البنا مدير وحدة مكتب المراقب العام.

وكان في استقبال الوفد كل العميد محمد خلف مدير عام المديرية العامة للتدريب والعميد ناصر سليمان مدير عام كلية الرباط الجامعية والعميد فايق المبحوح مدير عام المديرية العامة للعمليات المركزية.

بدورهم رحب المستقبلون بزيارة المراقب العام، مُثنين هذه الزيارة التي تساهم في تطوير العمل والارتقاء بأداء العاملين، كما قدّموا شرحاً موجزاً عن طبيعة عمل إداراتهم.

وأكد المراقب العام أن الهدف من الجولة على الإدارات المركزية، بهدف الوقوف على جهوزية تلك الإدارات لمواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة والتأكد من الإجراءات التبعة لحماية العاملين والمتدربين في حالات الطوارئ.

وبين اللواء بنات خلال الجولة على الإدارات أن الإنسان الفلسطيني هو أعز ما نملك ويجب تسخير كل الإمكانيات لتعزيزه وحمايته، مشيداً بالإجراءات حالياً لحماية الموارد البشرية داخل الوزارة.

وفي نهاية الجولة تم الاتفاق على ضرورة اضافة حزمة من الإجراءات بهدف تقليل وحصر المخاطر والعمل على تذليل العقبات.

وتأتي هذه الجولات التفقدية ضمن سلسلة الجولات التي ينظمها مكتب المراقب العام، للارتقاء بعمل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني.