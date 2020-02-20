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التوجيه السياسي يُنظم لقاءات ودورات للطلبة والأجهزة الأمنية

20 شباط / فبراير 2020 01:54

التوجيه السياسي يُنظم لقاءات ودورات للطلبة والأجهزة الأمنية
التوجيه السياسي يُنظم لقاءات ودورات للطلبة والأجهزة الأمنية

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى دورة أمنية بعنوان "الحس الأمني" لشرطة حراسات المحافظة الوسطى، بحضور المقدم عمر عقل مدير شرطة حراسات المحافظة الوسطى، ومدرس الدورة الأستاذ يوسف درويش واستهدفت الدورة 30 من ضباط وأفراد شرطة الحراسات بواقع 16 ساعة تدريبية.

وشاركت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع السجن المركزي والتي تحمل عنوان "التحديات والمخاطر التي تواجه زوجة النزيل"، وفي كلمة الهيئة في كلمة خلال الورشة تحدث الرائد عبد الرؤوف عبد الغفور في عدة محاور " دوافع الابتزاز ، مخاطر الابتزاز، أسباب السقوط،وكيفية مواجهة الابتزاز".
كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في خانيونس لقاءات توعوية لطالبات مدرسة الحرازين الثانوية للبنات، وقد تحدث الرائد عبد الرؤوف عبد الغفور فى عدة محاور شملت "التكنولوجيا الحديثة بين الايجابيات والسلبيات، الأساليب التقنية لاختراق المواقع والأجهزة، وسبل الحماية والوقاية منها، وذكر العديد من القصص والنماذج التي كانت ضحية الاختراق والابتزاز الالكتروني، نصائح وتوجيهات عامة في التعامل مع الشبكة العنكبوتية".
في سياق متصل، ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى كلمة خلال طابور الصباح بمدرسة شهداء النصيرات الثانوية بالوسطى بعنوان " علو الهمة " بحضور ملازم أول أنس غراب ، والأستاذ جمال مؤنس مدير مدرسة شهداء النصيرات، والذي بدوره تحدث ملازم أول غراب عن علو الهمة وأعلى الهمم من تسمو مطالبه إلى ما يحبه الله ورسوله، مستدلاً بنماذج من السلف الصالح على علو الهم.

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