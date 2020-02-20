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مدير أوقاف الوسطى يستقبل وفدًا من رابطة مساجد المحافظة

20 شباط / فبراير 2020 01:56

مدير أوقاف الوسطى يستقبل وفدًا من رابطة مساجد المحافظة
مدير أوقاف الوسطى يستقبل وفدًا من رابطة مساجد المحافظة

غزة- الرأي

استقبل سمير مسلم مدير مديرية أوقاف الوسطى، وفدًا من رابطة مساجد الوسطى وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك ووضع خطط عمل للنهوض بالعمل المسجدي.

وأكد مسلم خلال اللقاء أن نجاح المؤسسات الحكومية يكمن في التعاون مع كافة المؤسسات الأهلية لتكتمل الجهات المتلقية وليتطور العمل الدعوي والمسجدي في المحافظة.

من جانبه شكر د. تيسير إبراهيم رئيس الرابطة بالوسطى مديرية الأوقاف بالمحافظة على تعاونها، وتسهيل التنسيق والترتيب لعقد نشاطات دعوية خاصة بالرابطة في المساجد.

واختتم اللقاء بوضع جملة من التفاهمات على صعيد ترتيب أنشطة دعوية ووعظية في عدد من المساجد والأماكن العامة.

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