العمل النسائي يُكرم الفائزين "بمنظومة الجمزوري لتحفة الأطفال"

غزة- الرأي

كرم قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة للعمل النسائي التابع لوزارة الأوقاف الأطفال الفائزين بمسابقة "منظومة الجمزوري تحفة الأطفال"، والتي شارك فيها قرابة (100) طفل موزعين على عدد من رياض الأطفال بمحافظة خان يونس.

وشارك في حفل التكريم وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام الإدارة العامة للعمل النسائي أ. كفاح الرملي ومدير دائرة العلاقات العامة أ. رامي الطويل ورئيس قسم التلاوة والتجويد أ. تغريد مريش ,ومعدة المشروع أ. سوزان دغمش ومشرفات ومدرسات الدورات والرياض ولفيف من ذوي الأطفال المشاركين.

وفي كلمة له أشاد الأغا بجهود موظفات وزارة الأوقاف اللاتي يُبدعن دومًا في تقديم برامج نوعية, من خلال استهدافها للمرأة والطفل في مؤسسات المجتمع المحلي , مؤكداً على أهمية إطلاق مثل هذه المسابقات التي تعمل على ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس الأطفال, وبلورة شخصيات قيادية متكاملة قادرة على مجابة العدو وتحديد المصير وصولاً إلى عالمية الإسلام وتحرير القدس.

ومن جهتها بينت الرملي أن هذه المسابقة النوعية تهدف إلى تعليم أطفالنا "المنظومة الجزرية" كجزء أساسي في تخريج أطفال حافظين المتون بشكل متقن, مضيفة:" أن هذا المشروع حقق نجاحاً كبيراً في تعلمها وحفظها وانتشارها في مؤسسات الرياض".

وشكرت الرملي وزارة التربية والتعليم التي أسهمت في إنجاح المشروع بالرياض, مثمنة في الوقت ذاته دور مشرفة خان يونس غدير النجار والمدرسات والمتطوعات اللاتي بذلن جهود نوعية من مختلف المناطق.

هذا وذكرت مريش أن هذه المرحلة الثانية للمشروع, على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة في محافظة الشمال ومن ثم محافظة الوسطى, علمًا أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت محافظة غزة.

وفي ختام الحفل تم توزيع جوائز نقدية ورمزية للمدرسات المشاركات وأطفال الرياض الفائزين.