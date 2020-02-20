انخفاض أسعار الدجاج.. يغرق مزارعي غزة بالديون والخسائر

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

تشهد أسواق قطاع غزة هذه الأيام، انخفاضا حادا في أسعار الدجاج، في وقت انخفضت فيه القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ازدحام الأسواق بأنواع مختلفة من الأسماك الطازجة التي جاد بها البحر على الصيادين.

ووصل سعر الدجاج من 7.5 الى 8 شواكل للكيلو الواحد، وهو ما ترك أثراً كبيراً على أصحاب مزارع الدجاج جراء هذا الانخفاض الحاد بالأسعار، ودفع بالكثير منهم الى البيع بخسائر والدفع من جيوبهم.

خسائر كبيرة

بحزن وحسرة كبيرين يقول المزارع في تربية الدواجن أبو محمود نصر:" ان كيلو الدجاج يباع من المزرعة بسعر 6.5 شيكل، وهذا يسبب له خسائر كبيرة، الى جانب أنه يضع من جيبه عند بيع أي فوج"، موضحا أن بيع الفوج الواحد أي بمقدار 2000 دجاجة يكلفه 3000 دينار.

ويضيف في حديث لـ"الرأي": إن مزرعة الدجاج تكلف أيضا غاز وتدفئة وعلف وأدوية، الى جانب ثمن إيجار المزرعة، وهذا كله خسائر لأصحاب مزارع الدجاج".

ويشير نصر في حديثه إلى أن السبب في انخفاض أسعار الدجاج يرجع الى وجود كم كبير من الأسماك المتنوعة في الأسواق بغزة، الى جانب تأثير الوضع الاقتصادي الذي ترك بظلاله على أوضاع المواطنين جراء الحصار المشدد على القطاع.

الوضع الاقتصادي سبب

من جانبه عزا الناطق باسم وزارة الزراعة م. أدهم البسيوني، انخفاض أسعار الدواجن إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بغزة واشتداد الحالة الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى دخول كميات من لحوم الأضاحي خلال الأيام الماضية، تم توزيعها على الأسر الفقيرة، وهو ما أثر على الاقبال على اللحوم.

وقال البسيوني في حديث لـ"الرأي": توفرت في الأسواق كميات وفيرة من الأسماك، وكانت الأسعار في متناول أيدي المواطنين وهو ما أدى الى ضعف الاقبال على الدواجن"، متوقعا أن تشهد الأسعار تحسنا في الأيام القادمة.

تدني ربحية المزارع

وحول تأثير هذا الانخفاض على أصحاب مزارع الدواجن، يؤكد البسيوني أن التدني في الأسعار يؤثر على الربحية للمزارع من أجل مواصلة عملية التربية وهذا ليس في صالحه، لافتا إلى انه إذا كانت الأسعار متدنية اليوم فستأتي أيام تكون فيها الأسعار مرتفعة.

ووفق ما ذكره فإن وزارة الزراعة بغزة تعمل على تنظيم قطاع الدواجن من حيث المستلزمات، في وقت قامت فيه الوزارة بإتلاف 50 ألف بيضة غير مطابقة للمواصفات.

وتشهد أسواق قطاع غزة في الوقت الحالي، زيادة في الطلب على الأسماك باختلاف انواعها، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن من قبل المواطنين.

ولم يعتد أهالي قطاع غزة منذ سنوات على انخفاض أسعار الدجاج الى هذا المستوى، حيث وصل سعر الكيلو الى 7 شواكل مقارنة مع 13 شيكل للكيلو الواحد خلال الأشهر الماضية.

وبالرغم من هذا الانخفاض الحاد بالأسعار، يواجه شراء الدجاج انخفاضا حادا، في وقت يشتكي فيه أصحاب المزارع من تكبدهم خسائر كبيرة، خاصة وانهم يبيعونه للتجار بأقل من سعر التكلفة.