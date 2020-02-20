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الاحتلال يعلن بناء 2200 وحدة ستيطانية شرق القدس

20 شباط / فبراير 2020 05:08

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو، اليوم الخميس، عن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، إنه سيتم بناء الوحدات الجديدة في جبل أبو غنيم المقام فوقه مستوطنة "حار هوما".

وقال نتنياهو إن المستوطنة أُقيمت عام 1997 وأصبح عدد سكانها اليوم 40 ألفا، مشيراً إلى أن الوحدات الإضافية ستتيح استيعاب عشرة آلاف شخص إضافي في المستوطنة.

كما أعلن الموافقة على خطط لبناء أربعة آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس: ألف منها للفلسطينيين وثلاثة آلاف لليهود.

وأضاف "نعمل على ربط جميع أجزاء القدس الموحدة، لقد قمنا بإزالة الحدود ... إنهم يتحدثون بينما نحن نفعل".

وبحسب الإعلان الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المشروع سيقام على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6900 إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل"، وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا".

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