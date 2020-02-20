الوظيفة الحكومية... حق لكل مواطن وفرص متكافئة للجميع

غزة- بسام العطار- الرأي:

ديوان الموظفين العام في قطاع غزة هذه المؤسسة الحكومية الفلسطينية، التي تسعى ومنذ إنشائها إلى تطوير نظام الخدمة المدنية من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية والأنظمة الإدارية، والتأكد من تطبيق النظام على موظفي الدولة بتجانس وشفافية ومساواة، لضمان تقديم خدمة نوعية للمواطن الفلسطيني.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الحكومي في قطاع غزة بسبب الحصار وقلة الموارد، إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء فتحت المجال من جديد لكل مواطن للتقديم لعدد من الوظائف الحكومية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، من خلال مجموعة من الإعلانات الخارجية، التي يتبعها عدة إجراءات تبدأ بالتقديم وتمر بالامتحان المحوسب والمقابلات الشخصية وتنتهي بالإعلان عن المقبولين والناجحين لشغل هذه الوظائف.

رئيس ديوان الموظفين في قطاع غزة يوسف الكيالي، قال إن الوظيفة الحكومية حق لكل مواطن وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة في الديوان، وقانون الخدمة المدنية.

الكيالي أوضح في تصريح لـ"الرأي" خلال جولة له في القاعات المخصصة للمسابقات المحوسبة للمتقدمين لعدد من الوظائف المهنية اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات التي تتم تتبع لأعلى معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة في كافة الاختبارات والمقابلات، مؤكداً على ضرورة السير قدماً وفقاً لمبدأ التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص على مختلف الوظائف الحكومية.

مدير عام التعينات في ديوان الموظفين العام في غزة فدوان أبوشريعة، ذكرت لـ"الرأي"، أن هذه الامتحانات المحوسبة تأتي استكمالاً للامتحانات التي يتم عقدها من قبل الديوان كل فترة، لمجموعة من الوظائف المختلفة الإدارية، المهنية، والفنية، والتي تم الإعلان خلال الفترة مابين 8-10-2018، والمخصصة لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

أبوشريعة بينت أن عدد المتقدمين لهذه الامتحانات بلغ 1960 متقدم، لإحدى عشرة وظيفة، موزعين داخل قاعات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، مؤكدة أنه يتم تطوير الإجراء الخاص باستقطاب الامتحان المحوسب الذي يعتبر أحد مراحل القبول في الوظيفة الحكومية والتي بدأت منذ عشر سنوات.

أحد مطوري تطبيق الامتحانات المحوسبة محمد حليوة، أكد المضي قدماً في الجهود التي تهدف لتطوير هذه العملية، بما يعزز رؤية الديوان لمزيد من الشفافية والنزاهة أثناء تطبيق الامتحان المحوسب، مبيناً أنه وبمجرد انتهاء المتقدم للامتحان يتم التعرف على النتيجة النهائية مباشرة، وبشكل مفصل.

أحد المتقدمين للامتحان المحوسب شريف أحمد أوضح أبدى رضاه على طبيعة نموذج الامتحان وطريقة تقديمه إلكترونياً، والتعامل معه بشكل سليم وبسيط، حيث يشمل كافة مجالات التخصص عملياً أو نظرياً، خاصة للذين مارسوا هذه الأعمال على أرض الواقع.