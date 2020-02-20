سلطة المياه... مهام جبارة للحفاظ على "سر الحياة"

غزة- بسام العطار- الرأي:

لأنها المياه... هذا العنصر المهم لاستمرار الحياة على هذه الأرض، اللبنة الأولى لقيام وإقامة التجمعات السكانية خاصة مع توفر الموارد المائية الطبيعية، والتي لم تتوقف حاجة الإنسان لها عند حدود الاستخدام الشخصي، بل تعدته لتشمل كل مجالات الحياة في النقل والزراعة والصناعة وتربية الحيوانات وغيرها.

فكان لابد من جهة رسمية تتولى المسؤولية عن كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم، فكانت سلطة المياه الفلسطينية التي لم تتوانى عن الاستمرار في جهودها وخططها للمحافظة على المياه ومصادرها في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

دراسات وأنشطة وفعاليات وتقارير متنوعة شهدها العام 2019، حيث تم إعداد (20) تقريراً ميدانياً لطلبات متنوعة الأغراض وإعداد التقارير الفنية لها، من قبل سلطة المياه في قطاع غزة، على رأسها إعداد تقارير هيدرولوجية لما يزيد عن 100 بئر، والإشراف على ردم 13 اّبار.

التقرير السنوي الصادر عن سلطة المياه أوضح الانتهاء من حصر الآبار التابعة للبلديات، وعددها 327 بئراً حتى نهاية 2018، وحصر الآبار غير المرخصة لتسوية أوضاعها خلال النصف الثاني من العام والتي بلغ عددها 73 بئراً.

كما تم حصر قائمة بآبار المحررات في المنطقة الجنوبية وعددها 75 بئراً للجمعيات الزراعية و19بئر للإدارة العامة للمحررات، حيث تم ترخيص 31 بئراً، بواقع 32%، على أن يستكمل الترخيص خلال النصف الثاني من العام.

فيما تم حصر بيانات الموسم المطري 2018-2019 وإعداد التقرير حول ذلك، إضافة

لإجراء الضخ التجريبي لـ(7) من آبار البلديات بهدف تقييم تصميمها.

المراقبة الدورية

حرصت سلطة المياه على المضي قدماً في جهود المراقبة الدورية لمستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة في قطاع غزة لدورتي مارس ويونيو وديسمبر2019، حيث تم تنفيذ 74 جولة ميدانية لضبط التعديات ومراقبة الآبار، وضبط 41 بئراً مخالفاً، فيما تم زيارة 22 موقعاً لآبار مياه لزوم تقارير خاصة بهذه الآبار، و54 موقعاً لآبار مياه بهدف استصدار رخص الاستخراج النهائية.

اللجنة المشتركة

التقرير أوضح أنه تم استكمال وتجديد عمل اللجنة الحكومية المشتركة برئاسة سلطة المياه وعضوية كل وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني، لمتابعة عمل محطات تحلية المياه ومراقبة التزامها بالشروط الصحية والفنية والتشديد في الإجراءات التي تضمن وصول مياه سليمة خالية من أية ملوثات للمواطنين، والتي تشمل السيارات المحملة بالمياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من الزيارة الأولى والثانية لجميع محافظات قطاع غزة والتي بلغت 203 زيارة لمحطات التحلية الخاصة. كما وتم إعداد تقارير فنية لمحطات تحلية وآبارها لزوم استصدار أو تجديد رخص وعددها 45 محطة.

أما بشأن متابعة إنشاء وصيانة الآبار، فقد تم القيام بزيارات ميدانية لإعداد طلبات صيانة لـ(40) بئراً مياه منها(5) لآبار زراعية.

ترخيص الآبار وصيانتها

فخلال العام 2019 تم تعبئة (128) نموذج طلبات أصلية، وإصدار (98) قراراً من قبل سلطة مياه، وإصدار (26) إذناً للصيانة، وإصدار (19) رخصة حفر مؤقتة، وإصدار (58) رخصة استخراج، بالإضافة إلى تجديد (191) رخصة استخراج، ودراسة (47) طلباً لآبار مياه زراعية ورفعها لوزارة الزراعة واللجنة المشتركة لترخيص الآبار.

وعمل الطاقم العامل أيضاً على تعبئة (21) طلباً لمحطات تحلية المياه، وتجديد (17) رخص لمحطات تحلية مياه، وإصدار (6) قرارات ترخيص لمنشآت تحلية مياه، وإصدار رخص لستة منشآت تحلية مياه، كما تم تجديد ترخيص (7) شركات مقاولات لحفر آبار مياه.

المتابعة القانونية

التقرير أوضح أنه تم إحالة (61) شكوى للنائب العام، وتم تحرير (60) تعهدًا شخصياً بحق المواطنين، وتم التنازل عن (84) شكوى مرسلة للنيابة العامة بعد قيام المشتكى ضدهم بتسوية أوضاعهم القانونية.

ولم تقتصر الجهود عند هذا الحد، حيث تم إبداء الرأي القانوني في (30) طلب خطي، وتم فتح (82) قضية تنفيذية، ووقف الاجراءات القانونية بحق (12) مواطناً بعد قيامهم بإعادة جدولة أقساطهم، والتعهد بدفع الأقساط الشهرية، كما تم التعامل مع طلبات جديدة لـ(65) مواطناً يرغبون بتقسيط رسوم رخص آبار المياه الخاصة بهم.

تحديث بيانات آبار المياه

حرصت سلطة المياه خلال عملها على تحديث البيانات المتعلقة بكميات الضخ والاستهلاك للآبار التابعة لـ (البلديات) لعام 2018، من خلال التواصل والمتابعة مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة للحصول على كميات الإنتاج والاستهلاك والتحاليل الكيميائية للآبار البلديات والآبار الزراعية.

كم تم تحديث بيانات الآبار بشتى أنواعها (زراعية – بلدية – صناعية) من خلال المتابعة الميدانية وتدوينها في قاعدة البيانات إضافة لتحديث قاعدة بيانات بلديات قطاع غزة بإعداد إحصائيات حول نوعية المياه وكميات الإنتاج الخاصة بآبار البلدية.

ولا يخفى على أحد كان الوضع المائي السيء في قطاع غزة المحاصر، والذي أبرزته التقارير التي تم إعدادها من قبل سلطة المياه خلال العام 2019، شملها رفع تقارير تشرح واقع الصرف الصحي في قطاع غزة للعام 2019 أيضاً.

أما فيما يتعلق بإعداد خرائط كنتورية، أوضح التقرير أنه تم إعداد خرائط كنتورية لمستوى وجودة المياه الجوفية في قطاع غزة 2018، كلورايد ونترات، وإعداد خريطة موقعية لآبار المحررات المقترح أخذ قراءات منسوب المياه منها، وعمل خريطة موقعية لحوض الترشيح المزمع إنشاؤه في مواصي رفح على الحدود المصرية، إضافة لإعداد صور جوية لآبار زراعية للجنة المشتركة لترخيص الآبار الزراعية، وخرائط موقعية لآبار البلديات التي يلزم أخذ عينات الفحص الكيميائي منها لتزويدها لمختبر وزارة الصحة.

فعاليات مشتركة

حيث تشرفت سلطة المياه بعضوية ورئاسة لجنة فعاليات يوم المياه العالمي 2019 والمشاركة في جميع الأنشطة الداخلية والخارجية.

وداخلياً تم عقد ورشة عمل يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019 بالتعاون مع مركز العمل التنموي معا في مقر معهد الامل للأيتام، إضافة للتواصل مع المؤسسات الأممية ووضعها عن مسؤولياتها حيث تم عقد مؤتمر صحفي أمام مقر اليونسكو بهذا الخصوص.

وترأست سلطة المياه اللجنة المشتركة لترخيص اّبار المياه الزراعية، حيث تم دراسته 40 ملفاً، والموافقة على ترخيص 35 بئراً زراعياً، وإعداد الخرائط اللازمة والتقارير الفنية لذلك.

كما تم المشاركة باللجنة المشتركة مع وزارة الحكم المحلي لزيارة آبار البلديات والقيام بتعبئة استبيان لجميع الآبار والتأكد من وجود الكلور وفاعليته، وأيضاً في اللجان الفنية حول الآبار التجارية، وإعداد الخطة للعام 2019 وتقييم الخرائط الكنتورية لمستويات المياه الجوفية.