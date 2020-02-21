غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2421 ) الجمعة 21/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

المالكي يشرع في ترتيبات لقاء الرئيس عباس بالوزراء الأوروبيين لإقناعهم بالاعتراف بالدولة لإنقاذ السلام ومواجهة «صفقة القرن »

غزة: وقفة احتجاجية ضد “صفقة القرن” أمام مقر “الأونروا ”

انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل

فلسطين تعلن انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع الاحتلال

السلطة تدعو لتوثيق جريمة الاحتلال بحق طفل

الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة نتنياهو على بناء آلاف المستوطنات بالقدس

غزة: إطلاق برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية

عريقات: وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل "ليس تكتيكاً وسيصبح

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة

كل شيء مباح في الانتخابات الإسرائيلية

إسرائيل تهدد بقصف بيروت وقرى الجنوب

نتانياهو يعلن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة

إسرائيل تدعو مدينة بلجيكية إلى حظر موكب كرنفالي بسبب معاداة السامية

التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لإلزام مكتب التشغيل بالقدس تقديم

انتهاء عمليات التصويت لانتخابات الكنيست في 96 ممثلية وسفارة

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تهديد الصواريخ الأخطر منذ 1948

"بينت" يعلن انتهاء "أزمة العجول" بعد تراجع السلطة عن مقاطعتها

اخبار دولية

أخبار عربية

المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت لصالح القضية الفلسطينية

الصحفيون العرب يبحثون في القاهرة تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع حرية الصحافة بالعالم العربي

الاردن يدعو لتدخل دولي للقضاء على الجراد

»مصر تسرع وتيرة تشييد جدار اسمنتي داخل أراضيها على طول الحدود مع غزة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

النائب أبو شحادة لـ «القدس العربي»: لا فرق بين نتنياهو وغانتس بالنسبة للقضية… وديع عواودة

حماس: خطط الاستيطان “استمرار لمنطق البلطجة ضد القوانين”

الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

لخوف ينتاب سكان الضفة وغزة من تسلل “كورونا”.. والصحة تنفي وجود إصابات بالمرض-…

أكاديميون فلسطينيون يسألون البرلمان الألماني: “أين يطلب شعبُنا العدل إن لم يكن في… عبد الحميد صيام

الشرق الاوسط

انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل

فتح: حماس تفضل التهدئة على المصالحة

الخليج الإماراتية

السلطة تدعو لتوثيق جريمة الاحتلال بحق طفل

الأهرام المصرية

نتانياهو يعلن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة

الشروق المصرية

قوات إسرائيلية تعتقل قياديا بحركة حماس في الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

القدس المحلية

إصابة سائق برصاص الاحتلال قرب رام الله

اختتام فعاليات معرض الثقافة اليابانية في جامعة النجاح

الإفراج عن أسير من تقوع

القبض على مواطن شغّل 4 أطفال بالتسوُّل في بيت لحم

معايعة تتفقد والهدمي المواقع الأثرية في العيزرية

مؤسسة إحياء التراث تدشن برنامجاً مُتخصصاً بالأرشفة الإلكترونية

وفاة شاب واصابة ثلاثة جراء حادث سير

"الفجر المبين" توافق ذكرى إعادة فتح باب الرحمة والذكرى الـ26 لمجزرة

تربية بيت لحم" تطلق فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

مركز يطالب بالكشف عن مكان احتجاز الأسير المريض موفق عروق

الأسيرة خندقجي تروي تفاصيل تعذيبها في زنازين الاحتلال

الحياة الجديدة

الاحتلال يرفض اعتراض غيث ويمنعه من دخول الضفة لستة أشهر

الأيام

»"الزراعة "والاقتصاد" تبدآن بمنح التراخيص للاستيراد المباشر من الأسواق...

وكالة صفا

عريقات: إعلان نتنياهو الاستيطاني تنفيذ لخطة الضم التي طرحها ترمب

الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية

سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم منزل في الولجة

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير قرب سلفيت

إصابة سائق سيارة فلسطينية بنيران الاحتلال قرب رام الله

الأسير أبو حلبوش يرزق بطفل عبر نطف مهربة

حماس تدعو لاستراتيجية نضال شاملة ومشتركة لصد "صفقة القرن"

عباس لوالد الفتى زكانة: سيتم التعاطي بجدية مع نتائج التحقيق

الداخلية" تعلن آلية السفر يومي الأحد والاثنين المقبلين

مطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الأسير المريض موفق عروق

وقفة تضامنية مع الأسير موفق العروق بنابلس

43 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

بلدية خانيونس تنظم اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة حملة تنظيم المدينة

سما نيوز

عرب 48

إدانات فلسطينية للخطط الاستيطانيّة: "قرارات نتنياهو تسرع مثوله أمام الجنائية"

ولادة طفل فلسطيني بواسطة نُطَف مهربة من الأسر

الأسيرة حليمة خندقجي: "شبحوني في زنازينهم"

وكالة وفا

قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة شرق رام الله وتصي..

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير قرب سلفيت

الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية وتمديد اعت..

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