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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2421 ) الجمعة 21/2/2020
أخبار فلسطينية
المالكي يشرع في ترتيبات لقاء الرئيس عباس بالوزراء الأوروبيين لإقناعهم بالاعتراف بالدولة لإنقاذ السلام ومواجهة «صفقة القرن»
غزة: وقفة احتجاجية ضد “صفقة القرن” أمام مقر “الأونروا”
انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل
فلسطين تعلن انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع الاحتلال
السلطة تدعو لتوثيق جريمة الاحتلال بحق طفل
الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة نتنياهو على بناء آلاف المستوطنات بالقدس
قاسم يعلق على خطط نتنياهو بناء وحدات استيطانية بالقدس
غزة: إطلاق برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية
عريقات: وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل "ليس تكتيكاً وسيصبح
الحسيني: ضغوط حثيثة تمارس على "إسرائيل" لإجراء الانتخابات في القدس
حماس تعلق على اعلان نتنياهو ببناء الاف الوحدات الاستيطانية بالقدس الشرقية
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة
كل شيء مباح في الانتخابات الإسرائيلية
إسرائيل تهدد بقصف بيروت وقرى الجنوب
نتانياهو يعلن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة
إسرائيل تدعو مدينة بلجيكية إلى حظر موكب كرنفالي بسبب معاداة السامية
التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لإلزام مكتب التشغيل بالقدس تقديم
انتهاء عمليات التصويت لانتخابات الكنيست في 96 ممثلية وسفارة
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تهديد الصواريخ الأخطر منذ 1948
"بينت" يعلن انتهاء "أزمة العجول" بعد تراجع السلطة عن مقاطعتها
مسؤول إسرائيلي: "إسرائيل" ستتعرض لصواريخ لم تشهدها من قبل على صعيد الكم والدقة والوزن
الجيش الاسرائيلي يجري تدريباً في "تل نوف" تحاكي سيناريوهات قتالية كاملة
اخبار دولية
تقرير خطير يكشف عن هجمات إيرانية على منشآت إسرائيلية حساسة
أخبار عربية
المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت لصالح القضية الفلسطينية
الصحفيون العرب يبحثون في القاهرة تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع حرية الصحافة بالعالم العربي
الأردن.. إطلاق حملة شعبية تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين
لقاء إعلامي لبناني فلسطيني في طرابلس رفضًا لصفقة القرن
الاردن يدعو لتدخل دولي للقضاء على الجراد
»مصر تسرع وتيرة تشييد جدار اسمنتي داخل أراضيها على طول الحدود مع غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
النائب أبو شحادة لـ «القدس العربي»: لا فرق بين نتنياهو وغانتس بالنسبة للقضية… وديع عواودة
حماس: خطط الاستيطان “استمرار لمنطق البلطجة ضد القوانين”
الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس
لخوف ينتاب سكان الضفة وغزة من تسلل “كورونا”.. والصحة تنفي وجود إصابات بالمرض-…
أكاديميون فلسطينيون يسألون البرلمان الألماني: “أين يطلب شعبُنا العدل إن لم يكن في… عبد الحميد صيام
الشرق الاوسط
انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل
فتح: حماس تفضل التهدئة على المصالحة
الخليج الإماراتية
السلطة تدعو لتوثيق جريمة الاحتلال بحق طفل
الأهرام المصرية
نتانياهو يعلن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة
الشروق المصرية
قوات إسرائيلية تعتقل قياديا بحركة حماس في الضفة الغربية
السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع إسرائيل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية
الغد الأردنية
نتنياهو يقرر إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس
السنوار ينتزع امتيازات واضحة عشية الانتخابات
مخاوف فلسطينية على حياة محمود عباس
الشرق القطرية
شهود النكبة ضد الصفقة" .. اعتصام رافض لصفقة "ترامب" بغزة
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس برام الله
الاحتلال يصدر حكما قاسيا بحق الأسير منصور الخطيب
أسيرة تروي تفاصيل تعرضها للتعذيب والشبح في زنازين الاحتلال
إطلاق حملة شعبية في الأردن للتوقيع على مليونية العودة للاجئين الفلسطينيين
القدس المحلية
إصابة سائق برصاص الاحتلال قرب رام الله
اختتام فعاليات معرض الثقافة اليابانية في جامعة النجاح
القبض على مواطن شغّل 4 أطفال بالتسوُّل في بيت لحم
معايعة تتفقد والهدمي المواقع الأثرية في العيزرية
مؤسسة إحياء التراث تدشن برنامجاً مُتخصصاً بالأرشفة الإلكترونية
وفاة شاب واصابة ثلاثة جراء حادث سير
"الفجر المبين" توافق ذكرى إعادة فتح باب الرحمة والذكرى الـ26 لمجزرة
تربية بيت لحم" تطلق فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
مركز يطالب بالكشف عن مكان احتجاز الأسير المريض موفق عروق
الأسيرة خندقجي تروي تفاصيل تعذيبها في زنازين الاحتلال
الحياة الجديدة
قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة شرق رام الله وتصيب فتى وتعتقل
الاحتلال يرفض اعتراض غيث ويمنعه من دخول الضفة لستة أشهر
الرئيس يهاتف والد الفتى زكارنة معزيا بوفاته
"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل من مثوله أمام الجنائية الدولية
الاحتلال يهدد بإغلاق مؤسسة مقدسية بزعم تلقيها دعماً من السلطة الفلسطينية
الأيام
»"الزراعة "والاقتصاد" تبدآن بمنح التراخيص للاستيراد المباشر من الأسواق...
»وزراء من الليكود: نتنياهو سيفعل أي شيء للتهرب من المحكمة
»جيش الاحتلال يقتلع غرفة مدرسية للأطفال
»مصدر لـ"الأيام": زيادة أعداد تصاريح التجار جاء ضمن تفاهمات التهدئة
»"كهرباء القدس" تقدم اليوم التماساً لـ"العليا" الإسرائيلية ضد "كهرباء إسرائيل"
» وحدات القمع تقتحم قسماً في سجن ريمون
» قوات الاحتلال تستولي على غرفة صفية متنقلة في سوسيا
وكالة صفا
عريقات: إعلان نتنياهو الاستيطاني تنفيذ لخطة الضم التي طرحها ترمب
الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية
سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم منزل في الولجة
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير قرب سلفيت
إصابة سائق سيارة فلسطينية بنيران الاحتلال قرب رام الله
الأسير أبو حلبوش يرزق بطفل عبر نطف مهربة
حماس تدعو لاستراتيجية نضال شاملة ومشتركة لصد "صفقة القرن"
عباس لوالد الفتى زكانة: سيتم التعاطي بجدية مع نتائج التحقيق
الداخلية" تعلن آلية السفر يومي الأحد والاثنين المقبلين
مطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الأسير المريض موفق عروق
وقفة تضامنية مع الأسير موفق العروق بنابلس
43 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة
وكالة الرأي الفلسطينية
تقرير سلطة المياه... مهام جبارة للحفاظ على "سر الحياة"
الوظيفة الحكومية... حق لكل مواطن وفرص متكافئة للجميع
الاحتلال يخطر بهدم 4 مساكن شرق يطا في الخليل
الاحتلال يعلن بناء 2200 وحدة ستيطانية شرق القدس
تنويه بشأن عمل معبر رفح يومي 23 و24 فبراير
الاحتلال يقرر هدم منازل منفذي عملية العبوة قرب رام الله
صور ديوان الموظفين يعقد امتحانات محوسبة لعدد من الوظائف
العمل النسائي يُكرم الفائزين "بمنظومة الجمزوري لتحفة الأطفال"
فلسطين اليوم
مسؤول بجيش الاحتلال: سنتعرض لهجمات صاروخية لم نشهد لها مثيل من قبل
النائبة أبو بكر: يجب إنهاء السلطة وتشكيل قيادة في الخارج لمواجهة التحديات
الغرفة التجارية تعلن عن استقبال طلبات تصاريح جديدة للعمل في "اسرائيل"
"صفقة القرن" تَعصف بموازنة "الأونروا".. وقطاع التعليم الأكثر تضررًا!
بالفيديو فلسطيني يروي تفاصيل معايشته لفيروس كورونا
بالصور طعن "مؤذن" مسن اثناء رفعه الأذان داخل مسجد بريطاني
بلدية خانيونس تنظم اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة حملة تنظيم المدينة
وفاة والدة أسير فلسطيني في الضفة المحتلة
تقرير "بنك البذور".. مبادرة للحفاظ على الثروات الزراعية في غزة
الغرفة التجارية في غزة تنشر شروطاً لاستقبال تصاريح التجار
تدهور الحالة الصحية للأسير المريض موفق عروق
سما نيوز
الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية وتمديد اعتقال أسير من جنين
سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم منزل في الولجة
وفاة شاب واصابة ثلاثة جراء حادث سير
القبض على مواطن شغّل 4 أطفال بالتسوُّل في بيت لحم
"السلام الآن" تدين موافقة نتنياهو على البناء الاستيطاني بالقدس
الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية 6 أشهر
عريقات: إعلان نتنياهو الاستيطاني تنفيذ لخطة الضم التي طرحها ترمب
"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل من مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب
زوجة أسير تُرزق بطفل حملت به عبر النطف المهربة
معايعة: القطاع السياحي في العيزرية يفضح الرواية المزيفة للاحتلال
وزيرة الصحة تعلن تجهيز مركز للحجر الصحي في أريحا
عرب 48
إدانات فلسطينية للخطط الاستيطانيّة: "قرارات نتنياهو تسرع مثوله أمام الجنائية"
ولادة طفل فلسطيني بواسطة نُطَف مهربة من الأسر
الأسيرة حليمة خندقجي: "شبحوني في زنازينهم"
وكالة وفا
عشراوي تبحث مع القاصد الرسولي آخر التطورات السياسية ..
قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة شرق رام الله وتصي..
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير قرب سلفيت
الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية وتمديد اعت..
حدث في مثل هذا اليوم
- 21 شباط (فبراير)
- 2002م الدبابات الإسرائيلية تدخل مدينة غزة لأول مرة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومعارك ضارية في مدينة رفح.
- 1983م انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس عشر في الجزائر.
- 1974م القوات الإسرائيلية تنسحب من غرب قناة السويس، حيث وصلت في حرب عام 1973 من خلال "ثغرة الدفريسوار" بقيادة آرائيل شارون.
- 1946م مجموعات يهودية مسلحة تهاجم مواقع للقوات البريطانية في فلسطين وتقتل عددا من الجنود والضباط.