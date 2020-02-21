النائب العام والداخلية يؤكدان على تأسيس شراكة فاعلة لتعزيز الحكم الرشيد

غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارضياء الدين المدهون ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواءتوفيق ابو نعيم على تأسيس شراكة فاعلة وبناءة وتعزيز التواصل الدائم والإيجابي لمؤسسات العدالة الجنائية ورسم السياسة العامة والعقابية للنهوض فى مكافحة الجريمة والفساد وتعزيز منظومة الحكم الرشيد.



وأشاد المستشار المدهون يدور وزارة الداخلية والأمن الوطني في الارتقاء بالمنظومة الأمنية والشرطية واسناد ومساعدة النيابة في اختصاصاتها القانونية واجراءاتها في نصرة الضعفاء ورد المظالم والحقوق لأصحابها وفرض الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي .



من جانبه، أكد اللواء أبو نعيم تعزيز الجهود وتضافرها على كافة المستويات بهدف سرعة وكفاءة الاجراءات ودقتها ،مشيدا بدور النيابة العامة وأدائها لتعزيز سيادة القانون وحرصها على تحقيق العدالة ونصرة الضعفاء، مؤكدا على دور وزارة الداخلية في إسناد النيابة العامة، وتحقيق الهيبة القضائية لردع مرتكبي الجريمة، فضلا عن دورها في التوعية المجتمعية وتعزيز مبادىء الحقوق والحريات العامة.

