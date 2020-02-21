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النيابة العامة تؤكد حرصها على سرعة إنجاز المعاملات القضائية الإلكترونية

21 شباط / فبراير 2020 08:16

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غزة-الرأي

أكد رئيس وحدة المظالم واستقبال الجمهور بالنيابة العامة المستشار هيثم مهنا، ومدير دائرة الحاسوب م.رابحة القهوجي، خلال اجتماعهما بأقسام الاستقبال والمتابعة في النيابات الجزئية والكلية وديوان النائب العام، على سرعة إنجاز المعاملات القضائية الإلكترونية المقدمة للمحامي وللمواطن، واللتان تم تدشينهما عبر الموقع الإلكتروني الجديد للنيابة العامة.

وأوضح المستشار مهنا، أن الخدمات والتحوّل الإلكتروني للنيابة العامة يُشكّل علامة فارقة في تطوير الأداء وخدمة المتعاملين، ويستفيد منه آلاف المواطنين، وتمكّنهم من تقديم ومتابعة قضاياهم ومظالمهم، وتسديد رسوم المعاملات عن طريق الدفع الإلكتروني الحكومي، مؤكدا على نشر فيديوهات تعليمية توضح خطوات الاستفادة من الخدمة عبر منصات وشبكات التواصل الاجتماعي للنيابة العامة.

وناقش الاجتماع مع أقسام الاستقبال والمتابعة آليات عمل الخدمة، والرد على المواطنين، ومواصلة الدعم الفني، وآليات تطوير خدمات جديدة بناءً على رصد احتياجات المتعاملين والعمل على تلبيتها؛ وصولاً إلى نيابة ذكية تُسهم في رضا جميع فئات المتعاملين لدى النيابة العامة، وشركاء العدالة.

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