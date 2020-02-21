بلدية خان يونس تكرم الفائزين بمسابقة خان يونس تقرأ وبرنامج التوعية المدرسية

غزة-الرأي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس ووزارة الثقافة الطلبة الفائزين بمسابقة خان يونس للقراءة - السنة الثانية- (خان يونس تقرأ) ، وكذلك الفائزين في مسابقة برنامج التوعية والإرشاد المدرسي، وذلك خلال احتفال أُقيم بمدرسة أحلام الحرازين الأساسية للبنات.

وحضر الحفل رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي م. حمدي الشاعر، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، ومفتي خان يونس الشيخ إحسان عاشور، ومدير التربية والتعليم بخان يونس أ. عبد الرحيم الفرا، ومدير الدائرة الفنية بتعليم خان يونس أ. سمير أبو شتات ، ومدير عام الفنون والتراث بوزارة الثقافة أ. عاطف عسقول ، ومدير عام مجلس النفايات الصلبة د. علي برهوم، ونخبة من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري ومديرات المدارس، ومجالس أولياء الأمور، والطلبة المحتفى بهم، وممثلي المؤسسات المجتمعية .

بدوره،تحدث م. البطة عن المسابقة منذ أن تمحورت الفكرة وآليات تنفيذها وصولاً إلى هذه اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن الفائزين وتكريمهم، مؤكداً أن بناء الوطن يحتاج إلى تضافر كافة جهود المؤسسات لتنشئة الجيل القادر على حمل هموم الوطن، معرباً عن سعادته لاستمرار هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي.

وأشاد م. البطة بدور مديرية التربية والتعليم بخان يونس وإدارتها الحكيمة التي تبنت الفكرة ومثلت الحاضنة التربوية لها وشكر مديرية التربية والتعليم بشرق خان يونس، ووزارة الثقافة مثمناً جهود كل من ساهم في هذه المسابقة المتميزة، متطرقاً في سياق متصل إلى أهمية برنامج التوعية والإرشاد المدرسي والذي تم تنفيذه مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس ومجلس النفايات الصلبة، ليتمم اللوحة الفنية الرائعة التي نرسمها لخان يونس حيث يهدف البرنامج إلى خلق بيئة جمالية من خلال غرس قيم النظافة في نفوس الطلبة.

من جانبه، أبرق أ. الفرا تهنئته للطلبة المكرمين، والمدارس الفائزة، مؤكداً أن منظومة بناء الجيل ترتكز على العلم والثقافة، منوهاً إلى أن مديرية التربية والتعليم تسعى لتنشئة أجيال وحمايتهم من التحديات التي تواجههم من خلال تكوين درع واقي يتكون من العلم والثقافة والقيم وغرس الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية تشجع على القراءة من خلال العديد من الأنشطة والمسابقات والمبادرات التي يشارك بها الطلبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحدي القراءة العربي، وتاج المعرفة، كذلك أطلقت المديرية مبادرة معاً نستطيع لتمكين الطلبة من القراءة، مثمناً جهود بلدية خان يونس ووزارة الثقافة وجهود كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية المتميزة.

من ناحيته، أكد أ. عسقول على أهمية القراءة في المقاومة وبناء الشعوب، مشيراً إلى دور وزارته في نشر ثقافة القراءة والتشجيع عليها ورعاية الموهوبين من كافة الفئات العمرية، وحث أ. عسقول الطلبة على المزيد من الاطلاع والقراءة، لأنها عمر جديد يضاف إلى أعمارنا، وأشاد بدور بلدية خان يونس ومديريتي التربية والتعليم في خان يونس وشرق خان يونس.

وعرض الطفل أحمد طلال شقورة تجربته في مسابقة خان يونس للقراءة، وتحدث عن الخبرات الجليلة التي اكتسبها من خلال المشاركة في المسابقة.

هذا وفازت في المسابقة بالمركز الأول الطالبة نسمة شهوان من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات من مديرية تعليم بخان يونس، كما وتم تكريم الحاصلين على المراكز العشر الأولى، وتكريم جميع من شارك في المسابقة، هذا وفازت بالمركز الأول عن مسابقة برنامج التوعية والإرشاد المدرسي مدرسة حيفا الأساسية أ للبنات، وفازت بالمركز الثاني مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، وحصلت على المركز الثالث مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات.

كما تم تكريم لجان التحكيم والمعلمين المشرفين على الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاث الاولى في مسابقة القراءة، وكذلك وتم تكريم الطالبات المشاركات في العرض الفائز بمسابقة برنامج التوعية والارشاد