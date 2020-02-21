7 طرق لوقف نزيف الأنف



نزيف الأنف هو ببساطة نزيف من الأوعية الدموية في الأنف، والمصطلح الطبي للنزيف هو "الرعاف"، ويعتبر نزيف الأنف شائعا بسبب موقع الأنف على الوجه والكمية الكبيرة من الأوعية الدموية بها.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicineNet"، تعتبر أكثر أسباب نزيف الأنف شيوعًا هي تجفيف الأغشية الأنفية ، والتي يمكن الوقاية منها بالعلاج المناسب للممرات الأنفية، ويمكن إيقاف معظم نزيف الأنف في المنزل.



وقد تحتاج إلى وقف نزيف الأنف المزمن أو نزيف الأنف المستمر باستخدام أداة تسخين أو مسحة كيميائية (الكي في الوعاء الدموي) ، أو تطبيق دواء موضعي يسمى الثرومبين الذي يعزز تخثر الدم الموضعى.

اسباب نزيف الانف

الأنف هو جزء من الجسم غني بالأوعية الدموية ويقع في موقف ضعيف جاحظ على الوجه، ونتيجة لذلك ، يمكن أن تسبب الصدمة في الوجه إصابة في الأنف ونزيف.



قد يكون النزيف غزيرًا ، أو بسيطا، ويمكن أن تحدث نزيف الأنف تلقائيًا عندما تجف الأغشية الأنفية وتتصدع، وهذا أمر شائع في المناخات الجافة ، أو خلال أشهر الشتاء عندما يكون الهواء جافًا.



يكون الأشخاص أكثر عرضة للأنف الدموي إذا أخذوا أدوية تمنع تجلط الدم الطبيعي، وفي هذه الحالة ، حتى الصدمة البسيطة قد تؤدي إلى نزيف كبير.

طرق وقف نزيف الأنف

يمكن لمعظم الأشخاص الذين يصابون بنزيف الأنف معالجة المشكلة دون الحاجة إلى علاج من قبل أخصائي الرعاية الصحية إذا اتبعوا توصيات الإسعافات الأولية خطوة بخطوة أدناه حول كيفية إيقاف نزيف الأنف:

1- اتكئ قليلاً مع إمالة الرأس للأمام.

يسمح ميل الظهر أو إمالة الرأس للدم بالجري في الجيوب الأنفية والحنجرة ، ويمكن أن يسبب تكميم الدم أو استنشاقه.

2- بصق أي دم قد يتجمع في فمك وحلقك.

قد يسبب الغثيان والقيء أو الإسهال إذا ابتلع.



3- بلطف ، نفخ أي جلطات دموية من أنفك.

قد تتفاقم نزيف الأنف قليلاً عند القيام بذلك ولكن هذا متوقع.



4- الضغط على جميع الأجزاء اللينة من الأنف معًا بين الإبهام والسبابة.

اضغط بقوة نحو الوجه - ضغط الأجزاء الموصوفة في الأنف على عظام الوجه، وتنفس من خلال فمك.



5- أمسك الأنف لمدة خمس دقائق على الأقل.

كرر الأمر عند الضرورة حتى يتوقف الأنف عن النزيف.



6- الجلوس بهدوء ، والحفاظ على رأس أعلى من مستوى القلب.

لا تضع رأسك بين ساقيك.



7- ضع الثلج (ملفوفًا بمنشفة) على الأنف والخدين.