فلسطين تتقدم في تصنيف الفيفا

تقدم المنتخب الفلسطيني، 3 مراكز على سلم التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس.

ويحتل الفدائي المركز 103، وذلك بعد أن كان بالمرتبة 106 في آخر تصنيف صدر في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونجح المنتخب الفلسطيني في الاحتفاظ بلقب بطولة الكأس الذهبية، التي أقيمت في بنجلاديش الشهر الماضي، بعد فوزه يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي، على بورندي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد بانجاباندو الوطني في العاصمة البنغالية دكا.

ويستكمل المنتخب الفلسطيني مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، من خلال استضافته نظيره السنغافوري يوم 26 آذار/مارس المقبل، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل المنتخب الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 8 نقاط (ناقص مباراة)، ثم السنغافوري برصيد 7 نقاط، واليمن في المركز الرابع 5 نقاط، وتملك فلسطين 4 نقاط في المركز الخامس.