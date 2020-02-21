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أخبار » الأسرة و المجتمع

أكلات مهمة بعد التبرع بالدم

21 شباط / فبراير 2020 09:55

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التبرع بالدم من أكثر الطرق الصحية التى تعمل على تنقية الدم وتجديده والحفاظ على صحة الجسم ولكن هناك شروط يجب أن تتوفر فى المتبرع وذلك لسلامة صحته، أهمها ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو وأن يكون وزنه من 18 لـ 65  ولا يعانى من أى أمراض معدية.

وحسب ما ذكره موقع spoonuniversity  فأن هناك بعض الأطعمة التى يجب أن يتناولها المتبرع بعد التبرع بالدم وذلك لتعويض جسمه عن العناصر التى افتقدها وتجديد النشاط والطاقة من جديد وهى:

أطعمة ضرورية بعد التبرع بالدم
 

1:ينصح بتناول الأسماك واللحوم الحمراء، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

2:السبانخ، من الأكلات التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التى تساعد فى تعزيز صحة الجسم.

3:المكسرات، من أفضل أنواع الأطعمة الغنية بالعناصر والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الانيميا وضعف الجسم.

4:ينصح بتناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك وذلك لتجديد نشاط خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة الجسم ومنها "الكبد الفاصوليا البرتقال".

5:ينصح بتناول الخضروات الورقية بعد التبرع بالدم فهى غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والمشاكل التى يتعرض لها.

6:البطاطا، تحتوى البطاطا على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعوض الجسم عن العناصر والفيتامينات التى افتقدها بعد التبرع بالدم.

7:الحليب، يحتوى الحليب على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز الصحة وتمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الضعف والهذيان.

8:ينصح المتبرع بالاكثار من السوائل الطبيعية والعصائر الغنية بالفيتامينات ومنها عصير البرتقال، الجوافة، المانجو، الحليب.

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