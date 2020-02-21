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قائد منتخب فلسطين يعتزل دوليًا بشكل مفاجئ

21 شباط / فبراير 2020 10:03

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أعلن عبد اللطيف البهداري، قائد ومدافع المنتخب الفلسطيني، اعتزاله اللعب الدولي.

وكتب البهداري، عبر حسابه على "إنستجرام": "لكل بداية نهاية، لذلك أعلن اعتزال اللعب الدولي رسميا، بعد 15 عاما من العطاء".

وقدم الشكر للجميع على دعمه ومساندته، في مسيرته الرياضية الطويلة.

ويعتبر البهداري من أكثر اللاعبين، الذين مثلوا الكرة الفلسطينية دوليا، كما أنه من القلائل الذين شاركوا مع المنتخب، في بطولتي كأس آسيا الأخيرتين.

وجاء إعلانه اعتزال اللعب الدولي، قبل بدء تجمع المنتخب الفلسطيني استعدادا لمواجهة سنغافورة، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة الشهر المقبل، في استاد فيصل الحسيني بالرام.

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