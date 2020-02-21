يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد ينجو من فخّ كلوب بروج

أفلت مانشستر يونايتد الإنكليزي من فخ مضيفه كلوب بروج البلجيكي بانتزاع تعادل يخدم مصلحته نظرياً بهدف لمثله في ذهاب دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر الفريق المحلّي بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة 15 عبر النيجيري إيمانويل دينيس بيد أنّ الفرنسي أنطوني مارسيال تمكّن من معادلة الكفّة للـ”شياطين الحمر” مطلع الدقيقة 36.

وستجرى مواجهة العودة على أرضية ملعب “أولد ترافورد” يوم 27 فبراير الحالي.

وقال مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولشار بعد اللقاء “لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق منظم للغاية، في ظروف صعبة” في إشارة إلى الأمطار التي تساقطت بغزارة، متابعا “لا أعتقد أنها كانت من أفضل المباريات. لقد كانت ضعيفة من ناحية التركيز ولكن الظروف مع أرض الملعب والكرة تجعل الأمور أصعب”.

وتابع “لقد سجّلنا هدفا خارج الديار، حققنا التعادل وسنلعب على أرضنا الأسبوع المقبل حيث نأمل أن ننهي المهمة”.

فيما اعتبر ماتا “ضغطنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وأمضينا وقتا أكثر في ملعبهم. لم نجد المساحات في الشوط الأول. التعادل 1-1 ليس نتيجة سيئة للغاية، ولكن نريد دائما الفوز”.

من جهة أخرى، اكتفى إشبيلية الإسباني بتعادل مخيّب في ذهاب دور الـ32 من الـ”يوروبا ليغ” (1-1) على أرض كلوج الروماني.

وسجّل لكلوج تشيبريان لون دياك في الدقيقة 59 من ركلة جزاء في حين عادل المغربي يوسف النصيري النتيجة للضيوف (82).

وستدور مباراة العودة يوم 27 فبراير الحالي على أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.