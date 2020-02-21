التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية بغزة

غزة-الرأي

نفذ قسم العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة لقاء توعويًا لطالبات مدرسة الكرامة الثانوية للبنات، بحضور النائب في المجلس التشريعي د. أحمد أبو حلبية والنقيب نجاح البطنيجي والملازم أول راوية مشتهى.

بدوره،تحدث ضيف اللقاء د. أبو حلبية عن صفقة القرن وأثرها على قضية القدس.

كما نفذ قسم العمل النسائي لقاءات توعوية لنساء المجتمع المحلي وأولياء الأمور في مركز ريماس التعليمي ومسجد حراء ونادي الأصيل.

من ناحيتهن ، تحدثت كل من أ. راوية مشتهى أ. فدوى عطا لله أ. منى سمور عن الأمن الأسري والانحراف الأخلاقي عند الأبناء وسبل الوقاية والعلاج

من جانب أخر ، نفذت الهيئة بمحافظة خان يونس سلسلة محاضرات توعوية وتثقيفية لطلبة المدارس شملت" مدرسة سليمان الأغا ومدرسة أم سلمه الثانوية للبنات وعمار بن ياسر الثانوية للبنين" وقد تحدث ضباط الهيئة خلال اللقاءات التوعوية ، عن صفقة القرن وآثارها وتداعياتها على القضية الفلسطينية.

كما نفذ قسم العمل الطلابي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح سلسلة لقاءات شملت " النزلاء وطلبة مدرسة الدوحة ومركز التدريب وأفراد وضباط جهاز الأمن الوطني "

وفي سياق آخر، ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي قسم العمل النسائي كلمة خلال طابور الصباح ومحاضرات توعوية لطلبة مدرسة بيت حانون الثانوية بعنوان " جنتي أخلاقي" حيث تحدثت النقيب نفين أبو ناموس و النقيب نعمات البرش عن الأخلاق وهي عنوان الشعوب

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الشمال لقاء سياسي استهدف نساء المجتمع المحلي وقد تحدث خلال اللقاء الرائد محمد سعدة عن خطورة صفقة القرن على القضية الفلسطينية.