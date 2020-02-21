آلاف الأردنيين لبوا نداء الفجر العظيم في أسبوعه الثاني في الأردن

شارك آلاف الأردنيين، فجر اليوم الجمعة، بأداء صلاة فجر اليوم الجمعة في محافظات عدة، تحت عنوان فجر أرض الرباط، وذلك نصرة للمرابطين في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.

وشملت حملة الفجر العظيم في أسبوعها الثاني في الأردن المساجد التالية:

مسجد الجامعة الأردنية ومسجد عاصم بن ثابت في شارع الأردن ومسجد حذيفة بن اليمان في طبربور ومسجد أم العلا في ضاحية الرشيد، ومسجد نزال الكبير .

كما كان المصلون بالمئات في مسجد جامعة اليرموك في إربد وكذلك في مسجد آمنة بنت وهب في الرصيفة.

أما مخيم البقعة الذي يشكل عاصمة الشتات الفلسطيني في الأردن فقد شهد صلاة فجر حاشدة في مسجد القدس.

ويأتي هذا التضامن الواسع متزامناً مع جمعة الفتح العظيم في المسجد الأقصى المبارك، والتي حملت هذا الاسم احتفالاً بمرور عام على إعادة فتح مصلى باب الرحمة بإرادة الجماهير المقدسية بعد ١٦ عاماً من إغلاقه.