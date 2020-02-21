أبو فنونة: وحدة شعبنا ومقاومته قادرة على إسقاط الصفقة

غزة- الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جنوب مدينة غزة ظهر اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة رفضًا لصفقة ترمب.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بصفقة ترمب، ومؤكدة على المقاومة طريقًا للتحرير، وسط هتافات غاضبة ورافضة للصفقة المشؤومة.

وفي كلمة له خلال المسيرة قال القيادي في حركة حماس إياد أبو فنونة "إن وحدة شعبنا ومقاومته قادرة على إسقاط صفقة ترمب، داعيًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتوحد خلف خيار المقاومة".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يفرط بحقوقه وثوابته، مؤكدًا أن الصراع مع المحتل لا يُحسم إلا عبر فوهة البندقية.

ولفت أبو فنونة إلى أن القدس والمسجد الأقصى يتعرضان لهجمة شرسة، مستدركًا: لكنّ أهلها لم يستسلموا أمام انتهاكات الاحتلال وغطرسته.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم صمود أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة؛ للوقوف في وجه الاحتلال، قائلًا: لن تروا منا إلا صمودًا في وجه الاحتلال.

وتوجه أبو فنونة بالتحية لأبناء شعبنا في القدس والضفة، مخاطبًا رجال الضفة: إن قربكم الجغرافي للقدس يحتم عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية، وأنتم على قدر ذلك.