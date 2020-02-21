وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتاة بحجة محاولة طعن بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية آلاف الأردنيين لبوا نداء الفجر العظيم في أسبوعه الثاني في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية 369 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "العمادي" ونائبه يصلان غزة الليلة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق حاجز تياسير في طوباس وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تختبر نظام تصويت إلكترونى مضاد للقرصنة وكالة الرأي الفلسطينية يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد ينجو من فخّ كلوب بروج وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مخترع أكثر الخاصيات استخداماً في الحواسيب
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أبو فنونة: وحدة شعبنا ومقاومته قادرة على إسقاط الصفقة

21 شباط / فبراير 2020 02:39

b82402f5cb06f969229070cf638a5e8a
b82402f5cb06f969229070cf638a5e8a

غزة- الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جنوب مدينة غزة ظهر اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة رفضًا لصفقة ترمب.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بصفقة ترمب، ومؤكدة على المقاومة طريقًا للتحرير، وسط هتافات غاضبة ورافضة للصفقة المشؤومة.

وفي كلمة له خلال المسيرة قال القيادي في حركة حماس إياد أبو فنونة "إن وحدة شعبنا ومقاومته قادرة على إسقاط صفقة ترمب، داعيًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتوحد خلف خيار المقاومة".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يفرط بحقوقه وثوابته، مؤكدًا أن الصراع مع المحتل لا يُحسم إلا عبر فوهة البندقية.

ولفت أبو فنونة إلى أن القدس والمسجد الأقصى يتعرضان لهجمة شرسة، مستدركًا: لكنّ أهلها لم يستسلموا أمام انتهاكات الاحتلال وغطرسته.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم صمود أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة؛ للوقوف في وجه الاحتلال، قائلًا: لن تروا منا إلا صمودًا في وجه الاحتلال.

وتوجه أبو فنونة بالتحية لأبناء شعبنا في القدس والضفة، مخاطبًا رجال الضفة: إن قربكم الجغرافي للقدس يحتم عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية، وأنتم على قدر ذلك.

b82402f5cb06f969229070cf638a5e8a d08e529eac9159946b828b0599767cd8
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟