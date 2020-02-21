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العمادي يؤجل دفع أقساط بعض مستفيدي شقق مدينة حمد

21 شباط / فبراير 2020 06:09

مدينة حمد
مدينة حمد

غزة – الرأي:

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعدد من المستفيدين من شقق مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة، للعام 2020.

واستجاب السفير العمادي لمناشدات سكان مدينة حمد وذلك مراعاةً للأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والذين طالبوا بتأجيل دفع الأقساط نظرا لما تمر به غزة من ظروف قاسية.

وأوضح سعادته أنه وبناء على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة الإعفاء من القسط الشهري للمستفيدين، حيث سيتم إعفاء بعض الأسر جزئياً، فيما سيشمل الإعفاء من كامل القسط الأسر الأشد فقراً وفقاً لكشوفات وتقارير الوزارة عن المستفيدين، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وتعدّ هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها سعادة السفير إعفاء سكان مدينة حمد من دفع الأقساط الشهرية، حيث أنهم لم يدفعوا أي دفعات مالية خلال عامي 2018 و 2019.

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