وكالة الرأي الفلسطينية وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى لبنان وكالة الرأي الفلسطينية أبو فنونة: وحدة شعبنا ومقاومته قادرة على إسقاط الصفقة وكالة الرأي الفلسطينية البطش: المعركة مع الاحتلال "مفتوحة" والصراع معه ممتد وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتاة بحجة محاولة طعن بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية آلاف الأردنيين لبوا نداء الفجر العظيم في أسبوعه الثاني في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة أنشطة توعوية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية 369 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "العمادي" ونائبه يصلان غزة الليلة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق حاجز تياسير في طوباس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

السنوار يناقش مع العمادي رزمة تسهيلات ستُقدم لأهل غزة

21 شباط / فبراير 2020 07:17

87477572_112273027028525_7002797868067061760_o
87477572_112273027028525_7002797868067061760_o

غزة – الرأي:

استقبل قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار ووفد من قيادة الحركة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم الجمعة في مكتب رئيس الحركة في غزة.

وناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.

واتفق الطرفان على أن يتم صرف اثني عشر مليون دولار بواقع 100 دولار لمئة وعشرين ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دولار، كما اتفقا على تخصيص مليون دولار لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لخريجى الجامعات  لاستخراج شهاداتهم الجامعية.

هذا وأكد الجانبان أهمية المضي قدمًا في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة.

وقد ساد اللقاء روح إيجابية وحرص على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء شعبنا في القطاع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟