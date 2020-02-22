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أستون فيلا يحاول إيقاف استنزاف النقاط أمام ساوثهامبتون

22 شباط / فبراير 2020 08:57

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يسعى فريق أستون فيلا الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لوضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يحل ضيفاً على ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.

ويتطلع أستون فيلا لتحقيق الفوز لتعزيز آماله في البقاء قبل مواجهة مانشستر سيتي مطلع مارس المقبل بملعب "ويمبلي" في نهائي بطولة كأس الرابطة، بينما يسعى ساوثهامبتون لإستغلال عاملي الارض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتأمين موقعه في وسط الجدول.

ويمتلك أحمد المحمدى قائد منتخب مصر رقماً مميزاً يتفوق على أُثره على جميع أستون فيلا قبل مواجهة ساوثهامبتون اليوم.

ونجح أحمد المحمدى فى صناعة 4 أهداف في 1157 دقيقة خاضها هذا الموسم، وهي النسبة الأفضل من بين جميع لاعبي أستون فيلا.

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