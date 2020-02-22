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ريال مدريد يواجه ليفانتي في البروفة الأخيرة لقمة مانشستر سيتي

22 شباط / فبراير 2020 08:58

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يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليفانتي في العاشرة مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني، ويحتل الملكى صدارة ترتيب الليجا برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الذى سيواجه إيبار في الخامسة عصرا.

ليفانتي ضد ريال مدريد

ويتسلح ريال مدريد في مباراة اليوم بالنجم البلجيكي إيدين هازارد الذى شارك كبديل في المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيجو ويبدو جاهزا للمشاركة منذ البداية خاصة في ظل غياب جاريث بيل عن مباراة اليوم للإصابة.

وستكون مباراة اليوم هي الأخيرة للملكي قبل قمة ثمن نهايئ دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، وتطرق زين الدين زيدان المدير الفني للحديث عنها في مؤتمر صحفي عقده أمس وقال: "كل يوم مهم، لا نفكر سوى بالمباراة المقبلة، الآن سنواجه ليفانتى، وهذا ما يشغل بالنا حاليا".

ويتسلح الملكى برقم قياسى على كل أندية الليجا بصفته أفضل فريق خارج ملعبه في المسابقة حيث خاض 12 مباراة بعيداً عن سانتياجو برنابيو وحقق 7 انتصارات، 4 تعادلات ومني بهزيمة واحدة وجمع 25 نقطة، ويأتي بعده إشبيلية (20 نقطة)، خيتافي وبرشلونة (18 نقطة لكل منهما).

وأكد الموقع الرسمي لنادى ريال مدريد أن فريق المدرب زين الدين زيدان هو أيضاً صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج قواعده، حيث سجل 21 هدفاً ويأتي على رأس الهدافين بنزيما صاحب الـ5 أهداف خارج البرنابيو وراموس بـ3 أهداف كما يمتلك ريال مدريد أفضل سجل دفاعي كفريق زائر، حيث استقبل 7 أهداف فقط.

ومنذ بداية العام الجاري 2020 حقق ريال مدريد الفوز في كل مبارياته خارج ملعبه بالليجا حيث تغلب على كل من خيتافي (0-3)، بلد الوليد (0-1) وأوساسونا (1-4).

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