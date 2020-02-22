مانشستر سيتي فى اختبار صعب أمام ليستر قبل موقعة ريال مدريد

يخوض مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنجليزي، مواجهة قوية أمام مضيفه فريق ليستر سيتي، في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، يستضيفها ملعب "كينج باور"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من البريميرليج.

يدخل مانشستر سيتي، مباراة الليلة، باحثا عن تحقيق الفوز، من أجل تعزيز وصافته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في الانتصار على فريق وست هام، الأربعاء الماضى، بثنائية نظيفة، بينما يبحث الثعالب عن العودة للانتصارات، بعد تعادله في أخر لقائين أمام تشيلسي وولفرهامبتون.

تلقى السيتزينز، الخسارة في مواجهتين من أخر 3 مباريات، فى الدوري الإنجليزي، خاضها في معقل فريق ليستر سيتي، والتي كان أخرها الموسم الماضى، بنتيجة 2 – 1.

قال جوارديولا، في المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء ليستر سيتي،:"أنا متأكد من إلتزام لاعبينا، والذين أظهروه خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر مهم في الأشهر الثلاثة المقبلة".

أضاف مدرب السيتي، حديثه قائلا:"جميع لاعبى الفريق جاهزين، ليس بنسبة 100 %، ديفيد سيلفا كان ذكيا عند خروجه في نهاية مباراة وست هام، سترلينج في المرحلة الأخيرة من التعافى، وسانى أصبح جاهز، ولكن يحتاج فترة لاستعادة مستواه".

أشاد جوارديولا، بفريق ليستر سيتي، قائلا:"فريق منظم بشكل كبير، لديهم العديد من المواهب الرائعة، ومن الرائع تواجد مثل هذا الفريق في الدوري الإنجليزي".

يحتل السيتي، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق 22 نقاطة، عن فريق ليفربول، صاحب الصدارة، برصيد 76 نقطة، والذى سيواجه في نفس الجولة فريق وست هام يونايتد، بينما يمتلك ليستر سيتي 50 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة مضيفه فريق ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ16، من منافسات دورى أبطال أوروبا.