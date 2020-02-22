5 مخاطر قد تحدث بسبب كثرة فرك العين.. اعرفها



فرك عينيك بعد قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة يمكن أن يعطيك راحة مؤقتة، ولكن عند الإفراط في فرك العين قد تصاب بأمراض في العين، أو يزيد من الحالة المصاب بها ويزيد خطر الإصابة بالتهاب العين، في هذا التقرير نتعرف على أبرز مخاطر الإفراط فى فرك العين

مخاطر الإفراط في فرك عينيك



إذا كنت تحدق في الكمبيوتر طوال اليوم أو كنت تعاني من حساسية العين، فقد يشعرك فرك العين بالراحة ويمكن أن يبطئ ويخفف من التوتر، لكن يمكن أن يؤدي فرك العين بقوة وفي كثير من الأحيان إلى تلف العين وتفاقم الأمراض الحالية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات.

5 أشياء تحدث عند الإفراط في فرك عينيك



يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة في العين

فرك العين المزمن يمكن أن يضعف القرنية ويؤدي إلى تشويهها وهذا يسمى القرنية المخروطية، حيث يمكن أن يؤدي فرك الأنسجة القرنية المستمر إلى أن تصبح مخروطية الشكل، وأضرار جسيمة يمكن أن تتطلب زرع القرنية.

خدش القرنية

يمكن أن تسبب الرموش أو قطعة من الغبار في عينيك تهيج وتجعلك تفرك العينين، ولكن هذا يمكن أن يجعل الوضع أسوأ، ويعرضك لخطر خدش القرنية، التي عادةً ما تلتئم خلال يوم أو يومين، ولكن إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي إلى قرحة، إذا حدث شيء مثل هذا ، استخدم الماء أو المياه المالحة لغسل عينيك بدلاً من ذلك.

يجعل الجلوكوما أسوأ

إذا كان لديك أي حالة حالية للعين، فإن فرك العينين قد يزيد الأمر سوءًا، يحدث الجلوكوما غالبًا بسبب زيادة الضغط داخل العين، والمعروفة باسم الضغط داخل العين، وهذا الضغط يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل بما في ذلك تلف العصب البصري، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر.

يجعل قصر النظر أسوأ

يمكن للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر جعل حالتهم أسوأ عن طريق فرك عيونهم. وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرتها مجلة Opthalmology ، فإن حوالي 9.6 مليون شخص يعانون من قصر النظر الشديد وتتجه رؤيتهم إلى التدهور مع مرور الوقت.

الحصول على الهالات السوداء والعيون الحمراء

إذا فركت عينيك بقوة، فيمكنك كسر الأوعية الدموية الصغيرة في عينيك ، مما قد يؤدي إلى أن تظهر الهالات السوداء بسبب الالتهاب الناجم عن فرك الجفن باستمرار، ويسمى ظهور الدوائر الداكنة بعد فرك العين بالتغيير الصباغي بعد الالتهاب.