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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خطير جدا.. طريقة تكشف محادثاتك الخاصة على "الواتس آب"

22 شباط / فبراير 2020 09:07

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كشف تقرير جديد بأن هناك طريقة عبر تطبيق "واتسآب" تعرض خصوصية المستخدمين للخطر وتكشفها لأي شخص بسهولة.

جاء ذلك بعد أن اكتشف الصحفي في إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية جوردان وايلدون، أن استخدام ميزة "دعوة إلى مجموعة عبر الرابط" في التطبيق تتيح لمحرك البحث أن يقوم بفهرستها.

ويسهّل ذلك العثور على بعض المجموعات الخاصة فقط من خلال بحث بسيط عبر "غوغل"، ما يعني أنه يمكن لأي شخص بشكل عشوائي اكتشاف مجموعات المحادثة والانضمام إليها، وبعد الانضمام، يمكن رؤية المشاركين وأرقام هواتفهم.

وقد لاحظت المطورة جين مانشون وونج أن غوغل تقدم حوالي 470 ألف نتيجة بحث لعناوين URL chat.whatsapp.com التي تُستخدم دعوات لمجموعات المحادثات.

ولا يعد ذلك خللا في التطبيق، إذ تقوم غوغل بفهرسة روابط الدعوة إلى محادثات مجموعات واتساب الخاصة، بحسب تقرير شركة الإعلام والبث الأمريكية "فايس (Vice)".

يقول "واتسآب" عن عملية الفهرسة:

"على غرار أي محتوى يتم مشاركته في القنوات العامة القابلة للبحث، يمكن العثور على الروابط التي يتم نشرها بشكل عام على الإنترنت بواسطة مستخدمي التطبيق الآخرين".

وأضاف التطبيق: "يجب ألا يتم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص إلا مع أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم".

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

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